Aunque esta materia es percibida por muchos como una de las más difíciles, es la que hace la vida más cómoda

Para algunas personas es fácil estudiar las matemáticas, mientras que para otros es un área difícil y temida. Lo cierto es que esta ciencia numérica ejerce gran influencia sobre las demás áreas porque en casi la totalidad de lo que vemos o hacemos se encuentra ella con sus aportes.



Imaginas la vida sin esos detalles del reloj, el gráfico de pastel, los conjuntos, las multiplicaciones, la suma… Esto solo por citar ejemplos de cuando éramos pequeños y nos enseñaban conceptos básicos pero, pensándolo bien, gracias a las matemáticas han sucedido grandes avances para la humanidad.



Me acerco al profesor Robinson Peña, con 24 años dedicados a la enseñanza de las matemáticas, y de inmediato entramos en análisis. Para él, las matemáticas son parte de la vida porque todo se relaciona con los números.



“Por ejemplo, para comprar, cuentas el dinero; contar es matemáticas. Cuando dices, cuánto te amo, estás empleando cantidad y eso es número y ellos tienen que ver con las matemáticas. Para cocinar empleamos medidas: 1/2 libra de arroz, una libra de habichuelas. Todo eso es matemáticas, solo por mencionar unos pocos ejemplos”, expresó el “teacher Robinson”, que es como lo llaman de cariño los estudiantes.



Acerca del rol que cumplen los profesores de su área dentro de la sociedad, indica: “Están llamados a transmitir todos los conocimientos en cada nivel de enseñanza, con amor, paciencia y mucha comprensión. Muchas veces debemos ponernos en la piel del estudiante para saber lo que realmente necesita para entender los temas” explica el profesional.



Lo que más le motiva en su día a día es ver cómo los estudiantes van adquiriendo las enseñanzas y las ponen en práctica en su diario vivir. “Algunas veces me he encontrado con alumnos que han pasado por mis manos hace mucho tiempo, me saludan con tanto agrado y me dicen lo bien que les ha ido con la base del conocimiento que adquirieron conmigo. Ja, ja, ja, eso me satisface mucho y me motiva a seguir trabajando con amor”.



Le pregunto si conoce alguna estadística que arroje luz sobre cómo va nuestro país en la actualidad con respecto a esta materia, argumentando que: “bueno, lamentablemente, las estadísticas no son muy buenas”.



El maestro dice que actualmente no conoce una estadística oficial que le hable acerca de las matemáticas en nuestro país, pero de varias que ha oído hablar, no dicen nada bueno al respecto. “Yo entiendo que hay una deficiencia a nivel general y debe ser corregida urgentemente. Y en este sentido, debo decir que esa deficiencia se ve más en las escuelas públicas, claro, sin minimizar el trabajo que están haciendo mis colegas en ese sector”.



Los profesores de matemáticas deben ir acorde a los tiempos, con tecnologías innovadoras que vayan a la par con la enseñanza y aprendizaje. “Siempre he dicho que los profesores, especialmente los de la asignatura, nacen para ser profesores de matemáticas. Es algo que deben vivir, amar y llevar en la sangre. Lógicamente, el profesor de matemáticas debe prepararse académicamente en la universidad para obtener un título como licenciado en Matemáticas.



En este punto de la entrevista, Robinson manifiesta que le preocupa mucho que hay profesores que enseñan la asignatura y no tienen la pedagogía para hacerlo; “de hecho, hay estudiantes que se frustran la vida con un determinado profesor y a partir de ahí le cogen odio al que la enseña y a las matemáticas. Los profesores del área deben siempre buscar nuevos métodos de enseñanza y prepararse cada día más.

Para el maestro, al sector de los matemáticos le hace falta, de parte del Gobierno o del Ministerio de Educación, cursos, talleres y diplomados única y exclusivamente para profesores del área.



Entonces, ¿dónde se presenta el mayor problema de deficiencia del estudio de las matemáticas?, ¿en inicial, básico, secundaria? Nos dice que “el problema está en la base, especialmente en primaria. Yo creo que, aunque haya profesores de básica preparados, las matemáticas debe darla un maestro del área”.

En internet puedes encontrar videos educativos en Aprendiendo con Robinson Peña.

El aprendizaje de las operaciones básicas

Robinson recomienda a todos los padres que tienen niños pequeños con edad de estudiar que deben inculcarles a sus hijos el aprendizaje de las operaciones básicas, que son: suma, resta, multiplicación y división. Las tablas de multiplicar deben ser aprendidas de memoria. Hay que crear el hábito de estudiar matemáticas como si fuera algo que realmente forma parte de la vida. Lo primero es no tenerle miedo a la asignatura, porque se trata de una ciencia hermosa que al dominarla le da apertura a cualquier materia. “Además, las personas que la conocen tienden a resolver los problemas de la vida con más facilidad que los demás. Si ya tienes una base de matemáticas, dedícale por lo menos media hora diaria a esta hermosa materia y ya verás que vas a comprender con mucha más facilidad”.