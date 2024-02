Son dos tendencias que no todos los hombres llevarían, pero sí aquellos atrevidos, amantes de la moda y de la novedad que cada temporada llega a esta industria

La moda aún sorprende a las personas que ven como impensable llevar una pieza poco común o “rara”. ¿Quién se pondrá eso? “Eso no me lo pondría aunque me paguen”, son algunas de las expresiones que se suelen decir cuando en tiendas reconocidas llegan algunas piezas que rompen con lo tradicional o quizás no sabes cómo llevarlas.



Todo tiene su público. Así como cada artista cuenta con una fanaticada, podríamos decir que la moda también. Hay piezas que están pensadas para los más atrevidos y otras para los más reservados.

Lo mismo pasa con las transparencias y los pantalones de cintura alta, dos detalles que sólo se cree que son para mujeres. Y aunque lleva unos años ganando popularidad, este año, la industria apuesta por ella para que gane más adeptos.



“Si soy hombre y opto por estas piezas, ¿dónde puedo lucirlas? En una cena con tus amigos o un fin de semana familiar, sin importar que sea de día o de noche, la situación en este caso no es relevante. Lo importante será que quieras añadir un toque en tendencia a tu look.

La oscuridad de la noche siempre nos brinda esa libertad de experimentar y llevar nuestra transparencia al límite.

Por ejemplo, como pieza protagonista, claramente la prenda será el foco de atención de todo tu look. ¿Cómo llevarla? Muy simple, sólo colócate la playera o camisa y ¡listo! Al ser una prenda que deja la piel a la vista, es importante que te sientas cómodo al llevarla. Por otra parte, y a manera de tip, las camisas con transparencias -atípicas de llevar- siempre se verán mejor si tienes un cuerpo bien trabajado.



Mientras que los pantalones de cintura alta, talle alto, o tira alta, como también se les conoce, se caracterizan por tener la cintura en la línea del ombligo o incluso más arriba. Por ejemplo, utilizar esta prenda con una forma acampanada te dará una vibra setentera o retro que podría ir bien en eventos informales como cenas con amigos o salidas de noche.

La transparencia puede ir como la protagonista o como la pieza complementaria.

Saber elegir

Saber escoger la combinación de las piezas siempre será la clave para que logres confianza y no te intimides en el intento.