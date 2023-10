Con una solidez económica, Las Vegas avanza por la operación de sus grandes hoteles-casinos. Además, es el escenario ícono de millonarias peleas mundiales de boxeo

LAS VEGAS, NEVADA (EE.UU.).- La ciudad de Las Vegas, una de las grandes metrópolis de Estados Unidos cuya población avanza en forma vertiginosa, tiene un merecido bautismo, ajustado a su realidad. “La ciudad del Pecado”. Con ese mote es conocida Las Vegas, que tiene visitas millonarias cada año.



Pero desde hace decenas de años, cuando sus habitantes no llegaban a 400,000 y su desarrollo comenzaba a dejarse sentir -especialmente- por la operación de sus lujosos hoteles-casinos, la gente se “acuñó” esta frase: “Lo que se dice en Las Vegas, se queda en Las Vegas”.



Hace dos semanas, durante el amplio recorrido que hizo este reportero por límpidas avenidas y las anchas calles de esta ciudad, quedó inaugurada una de las actividades calificadas como “fuera de serie” y “de una singularidad extraordinaria”, según observadores.



Se trató de La Esfera, un nuevo recinto para el montaje de espectaculares conciertos musicales que desde hace meses comenzó a generar expectación y curiosidad por las instalaciones de 1.2 millones de pantallas LED que tienen en su exterior y sus 111 metros de altura.



La tan esperada actividad, a la que asistieron cientos de parroquianos (en su gran mayoría turistas procedentes de diferentes ciudades de EE.UU. y de otros países), se registró en la víspera de la millonaria pelea del boxeo mundial que celebraron los boxeadores Saúl -Canelo- Alvarez, de México, y el estadounidense Jermell Charlo. El escenario fue el moderno coliseo T-Mobile Arena con capacidad para acomodar a 22,000 personas.



Johnny Romero, ciudadano dominicano con residencia en Las Vegas por más de 20 años y que trabaja en el hotel Mandalay Bay, sirvió de intérprete al buscar información sobre la inauguración del gran evento.



Se le informó que “el recinto albergará, a partir de su inauguración, una serie de 25 conciertos de la banda irlandesa U2, todo un acontecimiento mundial y esto porque la agrupación nunca había protagonizado una residencia de este tipo y que girará en torno a su álbum Achtung Baby (1991), que marcó un antes y un después en la evolución de los cuatro dublineses”. “Podemos decir, según lo revelado por un gerente de hotel, que hoy el U2 marca el inicio de su gira conmemorativa por Achtung Baby al inaugurar su residencia en Las Vegas. Esta serie de conciertos fue anunciada por primera vez hace casi un año durante un anuncio del Super Bowl”.



El Strip y diversiones por doquier



En la ciudad de Nueva York, la que es considerada como “La Capital del Mundo”, está la emblemática zona turística conocida como Time Square. Es el lugar donde se agolpan miles de personas en busca de diversión y conocimientos culturales.



Pero en Las Vegas figura quizás el lugar de más puede disfrutar el turista… ¡Y que tiene los lugares, para encontrar lo que en otros segmentos de todo el orbe, no podrá ver!



Un detalle que no debe ignorarse: Las Vegas es el escenario adecuado para la organización y montaje de las grandes peleas (millonarias) del boxeo rentable de todo el universo.



Romero, quien acompañó a este periodista por más de cuatro horas en el amplio recorrido, precisó que el Strip es uno de los lugares más filmados y fotografiados de los Estados Unidos”.



Pero, además -narra- y según lo que ha leído en diferentes informes que los hoteles tienen como informaciones para sus clientes, el Strip probablemente junto con el Hollywood Boulevard en Los Ángeles (donde se encuentra el paseo de la fama de Hollywood) y la Quinta Avenida de Nueva York, sea el sitio turístico más famoso de los Estados Unidos”.



El mismo reporte ofrecido a Romero señala también que la mayor parte del Strip ha sido incluida en el All-American Road y por tal realidad el Departamento de Transporte de EE.UU. le da un “muy especial lugar” por su valor arqueológico, cultural, histórico, natural, recreacional y escénico.



Al concluir el recorrido se llega a la siguiente conclusión: Música hip-hop, baile, bebidas que hay en todos los restaurantes, el juego en los hoteles-casinos forman parte de la diversión –en sentido general- de Las Vegas.



Pero, ¿y qué más se podría insertar en este trabajo? Bueno, lo cierto es que no habría espacio –ni siquiera en varias entregas- para plasmar todo lo que tiene esta ciudad en lo que concierne a diversión y otros trascendentes segmentos, entre ellos el económico, turístico, deportivo, musical… Y la frase icónica que nunca debe quedarse en el marco de la historia que pueda conocer todo el que visite esta monumental ciudad: “Lo que se dice en Las Vegas, se queda en Las Vegas”.

Con hoteles entre los más grandes del mundo

Respecto a la ciudad de Las Vegas, se afirma que 18 de los 25 hoteles más grandes 25 del mundo se encuentran en esta ciudad cuya población ya ronda los poco más de 2,7 millones.