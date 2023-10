Lily Taveras conquistó TikTok con su manera jocosa de dar consejos

Lily Taveras utilizó sus dotes de maestra, las técnicas de actriz, sus vivencias en las aulas y las historias de su papá, para vestirse de un personaje que destapa “las vainas de Lily”.

“Oíte” es la frase que la comunidad latina ha escuchado muchas veces en TikTok por parte de Lily, una maestra y actriz que se ha ganado el cariño de las redes sociales por su manera tan peculiar de dar consejos para empoderar a las mujeres.

“Yo nací siendo artista. He vivido mis situaciones en la vida como un personaje, para poder apaciguar las aguas o motivarme. Siempre me he adentrado en un personaje para tomar las cosas “chiling” como diríamos en Dominicana”, aseguró Lily Taveras. Aunque es la herramienta que está para salvar y empoderar a las mujeres, los hombres también la admiran.

El factor que más le preocupa es la disfunción familiar, porque apuesta mucho a la familia. Sin embargo, aclara que: “No me refiero a que el hombre y la mujer tengan que vivir juntos si no se quieren, porque también apuesto mucho al divorcio cuando es necesario. Hay gente que tienen que estar separados aunque se amen”.

“Vengo de aulas donde estudiantes me han dicho, ‘soy feliz desde el día que mi papá y mi mamá se separaron’. Creo que es lo más difícil, pero lo más provecho es cuando la gente entiende que no está en el lugar adecuado y decide retirarse”, destacó.

Para la joven influencer hay luchas que se ganan cuando te retiras, y eso es lo que precisamente busca vender. “He aprendido a vivir con el aquí y el ahora. Hacer justa y no ser cruel conmigo misma; aceptar lo que viene y a dejar ir”, señaló Lily Taveras, quien se siente como una niña prodigio en las redes, ya que asegura que la tasa de rechazo es muy mínima.

“Recibir el cariño de mujeres, mi género, es muy difícil porque se vive de la competencia; y con esa admiración siento que he sido afortunada”, resaltó.

Pero, ¿cómo inicias a explotar tu potencial para vivir esta aventura donde acompañas miles de mujeres?

La influencer que cuenta con casi 800,000 mil seguidores en TikTok, narró que comenzó en Estados Unidos como cualquier migrante, buscando adaptarse e introducirse en el mercado laboral.

Ya era maestra en Dominicana cuando primero decide emigrar a Puerto Rico, donde tuvo que convalidar materias para seguir sus estudios. Además, tenía en su país natal una licenciatura en turismo. “Siempre he sentido amor por la enseñanza y vocación. Cuando llego a PR hago mi maestría en liderazgo educativo. Luego, viajo a Miami para buscar oportunidades para enseñar”, destacó.

Encontró esa oportunidad para formar adolescentes de secundaria. “A esa edad se viven momentos difíciles, porque no saben qué hacer; están buscando decisiones, no saben qué estudiar en la universidad, tienen muchas dudas. Llegó un momento en que los estudiantes me veían como su maestra preferida y me tenían confianza, y ahí, comencé a ver que muchos de sus problemas no eran meramente de ellos sino que los traen de la casa”, resaltó Lily.

Además de darles consejos a los estudiantes, también lo hacía con muchas madres. En ese momento se dijo, “si le puedo dar un consejo a una mamá, también puedo hacerlo de una forma masiva, y así comienzan las vainas de Lily en 2020 en TikTok”, confesó a elCaribe.

El teatro fue la salvación de Lily Taveras en momentos difíciles

Desde niña comenzó a hacer teatro. “En ese momento no lo veía como una profesión, sino como algo para pasar el tiempo. También como una catarsis porque perdí a mi mamá cuando era una niña y era una manera de poder expresar y sacar todo ese dolor y vacío emocional; y podía ser yo. El teatro me salvó la vida, y siempre lo he dicho”, expresó sobre su historia de vida. Durante su estadía en Puerto Rico también comenzó a hacer teatro. De ahí, se fue junto a un grupo a México donde aprendió sobre tecnicismos y a neutralizar los acentos. No ha sido un camino fácil, sin embargo, destaca que ha logrado papeles importantes en Telemundo.

“Nadie llega solo. Pienso que hay que valorizar a la gente que está a tu alrededor”. Lily Taveras

¿Qué aprendió en México?

Narró que había muchos requisitos para actuar. “Pensé que te aprendías una línea con sentimientos y se acabó, pero no. Comencé a aprender todos esos tecnicismos, y me enamoré de eso; ese es mi mundo. México para los hispanos es el número uno. Allá me sentía como una estrella sin haber entrado a la materia”, explicó a elCaribe.

Su estadía en México la describió como una experiencia muy bonita. “Luché por neutralizar mi acento; dejé de mencionar ciertas cosas para entrar en este mundo”, destacó.

Emigra a Miami en busca de oportunidades

Se va a Miami en busca de oportunidades. “Toqué puertas en Telemundo y me dijeron que no, me decían que les gustaba mi actuación, pero que tenía que seguir trabajando mi acento mi neutro”, compartió sobre un no que jamás la detuvo.

“Me voy bien triste. No obstante, el comenzar desde cero para mí nunca ha sido problema. Me fui y seguí estudiando por dos años. Luego, volví a Telemundo en años próximos y ahí me acogieron”. Lily Taveras

Recientemente, Lily firmó su última novela con Telemundo que se llama “Vuelve a mí”, cuyo personaje es una presidiaria.

“Tengo mucho deseo de hacer televisión y cine aquí en el país. Aquí el cine ha evolucionado mucho, hay muy buenas producciones que se ven en el extranjero y que dan de qué hablar en Dominicana. Mi interés es tocar puertas aquí; que sepan lo que yo estoy haciendo”, expresó.

¿Qué tiene en carpeta?

Esta apasionada actriz siempre tiene planes. Aseguró que siempre es de las que dice que se pierde la juventud el día que se dejan de planificar cosas; el día que no tienes un proyecto que te ilusionen, por eso, “siempre estoy haciendo algo”.

“Acabo de abrir mi podcasts, en Miami. Con la intención de abordar temas sociales y poder aportar soluciones a esos temas como actriz, como mujer, y como ciudadana que me duele mi país; como dominicana, como latina. Los panelistas son de diversas comunidades”, destacó sobre los planes que tiene en agenda.

Nacionalidades que más la apoyan por su contenido en las redes sociales

Desde el inicio, de Venezuela y Colombia ha recibido un apoyo incondicional. “Luego se fueron sumando las cubanas, las dominicanas y las puertorriqueñas”, expresó.