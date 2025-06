Este se enfoca en crear espacios llamativos con elementos de diferentes estilos como vintage, moderno y minimalista

En el mundo de la decoración, las tendencias viven en cambio constantemente. No hace mucho que surgió con fuerza un estilo que conquista por su capacidad de mezclar elementos que, a simple vista, parecerían incompatibles, pero créeme; no lo son. Se trata del estilo aesthetic, una propuesta que combina lo vintage, lo moderno y lo minimalista.



Se nutre de siversas corrientes



Este estilo no sigue una sola línea estética, sino que se nutre de distintas corrientes visuales. En una habitación “aesthetic” es posible encontrar un espejo antiguo con marco dorado que convive con una lámpara de líneas geométricas y una pared blanca apenas decorada con un par de láminas tipográficas.



¿Dónde está la clave?



La clave está en la armonía visual y en la intención detrás de cada objeto. No se trata de acumular elementos, sino de elegir con intención lo que realmente aporta al espacio, tanto en funcionalidad como en identidad. La combinación de estilos permite crear un ambiente auténtico, cargado de personalidad y equilibrio.

Estilo más elegido por los jóvenes



Este tipo de decoración también ha ganado terreno entre los jóvenes y creadores de contenido en redes sociales, que han convertido sus habitaciones en sets fotográficos. La paleta de colores suaves como el blanco, beige, verde oliva o lavanda, junto a la iluminación cálida, los tejidos naturales y los detalles artísticos o nostálgicos, hacen del aesthetic una tendencia acogedora y cautivadora.



Aunque parece una mezcla espontánea, detrás de este estilo hay un trabajo consciente de curaduría visual. Los espacios aesthetic logran ese efecto “sin esfuerzo” gracias a una planificación que toma en cuenta la luz natural, el equilibrio entre formas, y una narrativa visual coherente.



Ya sea para una sala, un estudio o una habitación juvenil, el estilo aesthetic ha demostrado que en la decoración moderna, el arte está en saber cómo mezclar. ¿Te animas?