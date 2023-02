El Día de la Bandera Nacional es el 27 de febrero, porque en esa fecha, en 1844, fue cuando ondeó por primera vez

La Bandera, el Escudo y el Himno Nacional son nuestros símbolos patrios. Sin embargo, al hablar de ellos con estudiantes y adultos, la mayoría ignora datos muy importantes, como cuál es el Día de la Bandera y su uso correcto.



¿25 de febrero o 27 de febrero? Según la Comisión de Efemérides Patria hay quienes equivocadamente creen que el día consagrado a la bandera es el 25 de febrero. En 1838 la Ley No. 15 declaró el 24 de octubre de cada año como el Día de la Bandera. Esa disposición se mantuvo vigente hasta el año 1961 cuando la Ley. No. 5763 suprimió el 24 de octubre como el día de la bandera. Posteriormente, el 22 de octubre de 1962, el Consejo de Estado, presidido por Rafael F. Bonelly, promulgó la Ley No. 6085, cuyo texto es el siguiente: “ CONSIDERANDO que por ser la bandera un símbolo de la Patria ninguna fecha más acertada para honrarla y enaltecerla que el 27 de Febrero en que se celebra la Independencia Nacional, con lo cual se conmemorará, junto con el nacimiento de la República el día en que flotó por vez primera nuestro pabellón, libre y orgulloso, en el legendario Baluarte del Conde.



Carlitos, Rafael, Marcela y Claudia, son estudiantes de bachillerato y, aunque resaltan diversas actividades que realizan en sus colegios durante el mes de la Patria, ignoran información sobre la Independencia Nacional, los símbolos patrios y sus usos.



Para el profesor Sergio Ventura, en las aulas y los libros se resaltan los símbolos patrios, sin embargo, la gran mayoría ignora su uso correcto e importancia, en especial de la Bandera Nacional.



“En realidad, hay muchísima ignorancia. Hay que respetar y cuidar nuestros símbolos patrios que son los que nos identifican como dominicanos. El no pararse cuando suena el Himnno Nacional, o arrastrar la Bandera es una falta de respeto a nuestra identidad y da vergüenza que muchos dominicanos quizás por desconocimiento todavía lo hagan”, expresó el académico, quien además resaltó que también existen instituciones tanto públicas como privadas que dan un uso inadecuado a estos símbolos patrios.



Algunas de las normas a cumplir con la Bandera, según contempla la ley



Cuando nuestro pabellón tricolor está desplegado y flotando al viento unido al asta, el sagrado lienzo tiene dos caras o lados; el lado de frente derecho, en el cual el cuartel azul que está hacia el tope del asta, quedará al lado derecho del observador.



Al colocarse horizontalmente sobre una pared la bandera deberá colgarse al lado derecho, de modo que el cuartel superior azul que está unido al borde derecho de la driza, quede a la izquierda del observador.

Durante un desfile, cuando junto a la dominicana se exhiben otras banderas, la nuestra se colocará siempre a la derecha.



Al izarse banderas de dos o más naciones, deberán ser izadas en 3 astas separadas o colgadas de diferentes cuerdas de igual tamaño y al mismo nivel.



Cuando la bandera es usada en una tribuna, deberá siempre colocarse sobre y detrás de la mesa del orador.



Cuando por motivos de duelo la bandera deberá izarse a media asta, primero deberá elevarse hasta el tope y luego llevarse hasta la posición de media asta. Nunca debe permitirse que la bandera toque tierra.