Los complejos estéticos que más mortifican en la actualidad

En la vida adulta, hay cosas que se convierten en un problema. Y no hablamos de situaciones materiales ni amorosas, sino de aquellas que envuelven el aspecto físico como los complejos estéticos. Éstos ya no son sólo cuestión de mujeres sino también de hombres. Los tiempos van cambiando por lo que así como ha aumentado esa preocupación por verse bien y corregir esos defectos estéticos que han salido por diversas razones, también hay una revolución de los tratamientos y tecnologías que prometen un rejuvenecimiento facial.

El doctor Rafael Santos Pelegrín experto en medicina estética.

Para el doctor Rafael Santos Pelegrín, el sobrepeso, la grasa localizada, la papada, la calvicie, los surcos alrededor de las mejillas y las arrugas, forman parte de los grandes complejos de hombres y mujeres.

Cuando Santos Pelegrín, experto en nutrición, medicina estética y trasplante capilar, inició sus labores en medicina estética hace 11 años, no había tanta demanda masculina. “En el inicio de mi trabajo venía un cinco por ciento de hombres, ahora hay un 40 % que busca el rejuvenecimiento facial y todo lo relacionado a este”, dijo a elCaribe.

En el día a día, el galeno expresó que recibe pacientes con malos trabajos estéticos que incluyen bótox y rellenos mal aplicados, cambios en la simetría facial, falta de cuidado y limpieza adecuada, así como infecciones.

“Hay muchas personas en el país que dicen ofrecer estos servicios y no son médicos. Hay que evaluar el médico, el centro, y qué tratamientos, equipos y tecnologías se van a utilizar. Hay una serie de equipos que no son aptos; son imitaciones y no brindan un tratamiento adecuado lo que trae múltiples consecuencias”, advirtió el especialista.

Procedimientos contra los complejos estéticos

El bótox y la cirugía facial son de los procedimientos estéticos más conocidos y demandados, sin embargo, hay pacientes que le temen al bótox por trabajos mal hechos donde el paciente está transformado, indicó Santos Pelegrín. “También hay quienes le tienen miedo a la cirugía facial, porque se les puede notar en algunas zonas; también al riesgo quirúrgico y al anestésico”, resaltó el médico, quien aseguró que utilizan un tratamiento de bótox muy natural que el paciente se nota más joven.

Tecnología Emface

En el mercado, hay un nuevo tratamiento promocionado como el relleno sin aguja llamado Emface que promete un rejuvenecimiento facial ambulatorio sin necesidad de utilizar inyectables, bótox, pero dando ese aspecto juvenil.

Equipo

De acuerdo al especialista, quien es el único que cuenta con este equipo en el país, se utiliza como medicina preventiva. Con este procedimiento, el paciente evita tener una flacidez a futuro o tener que ponerse rellenos. “Hay otro público que ya tiene las arrugas faciales instauradas. Este paciente mayormente viene a corregir con este procedimiento que va de cuatro a seis sesiones”, manifestó.

Asimismo añadió que: “Hay cambios desde la primera sesión. El paciente ve un reposicionamiento de los músculos faciales. La cara forma los surcos, porque el músculo baja por la edad y no hay forma de cómo entrenarlo. No es lo mismo que entrenar una pierna o un glúteo”, resaltó.

¿Qué hace este equipo?

“Es una nueva plataforma que ayuda a recuperar esa juventud con una tracción en el rostro. El equipo también sirve para pacientes que han tenido una parálisis, cuyo músculo ha quedado con una simetría o con una parte del rostro un poco más caída”, expresó Santos Pelegrín sobre los beneficios.

Claves para una piel rejuvenecida y combatir los complejos estéticos

En primer lugar está la alimentación, ya que juega un papel muy importante en prevención y rejuvenecimiento. “Un paciente que se la pasa consumiendo comida chatarra está aportando muy pocos nutrientes a su organismo. Se han puesto muy de moda los jugos verdes que ayudan a portar esos nutrientes esenciales”, señaló.

También está el descanso. “Las horas de descanso son cruciales para tener un buen rejuvenecimiento facial-corporal, porque cuando no dormimos el cuerpo va pasando factura”, destacó. Por igual, señaló que hace falta una rutina de cuidado facial donde los hidratantes y el protector solar se deben usar todos los días. “El protector no es solamente para protegernos del sol. La mayoría de las luces emiten rayos ultravioletas que hacen que tengamos un envejecimiento cutáneo, por lo que es necesario protegernos siempre”, puntualizó Santos Pelegrín. l