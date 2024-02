Los chefs Luigi Puello e Irving Cano presentarán propuestas innovadoras en la plataforma gastronómica

República Dominicana y México se unen para resaltar aromas y sabores de su gastronomía partiendo de criterios de alta calidad en la segunda edición de la plataforma gastronómica The Epicure.



En este evento, se resalta la riqueza de la gastronomía dominicana y del país invitado. Para lograrlo, los ejecutivos de Paradisus Palma Real contarán con los chefs Luigi Puello, considerado como uno de los profesionales en el área de la gastronomía con mayor preparación académica y profesional en nuestro país, e Irving Cano, que se ha posicionado como uno de los mejores de México, gracias a su cocina atrevida e irreverente.



Entre clases, cenas y maridajes



Del 23 al 25 de febrero, los dos países darán visibilidad a su gastronomía con los platos más típicos.

Asimismo, Francisco Camps, el gerente de Meliá Hotels International en República Dominicana, indicó que el evento contará con master clases y una cena/maridaje a 8 tiempos. Además, se ofrecerá una experiencia de mixología a cargo de George Valdez, gerente de Bares & Mixología del complejo hotelero.



“Esta segunda versión The Epicure by Paradisus estará llena de identidad, sabores y aromas de dos países hermanos como son República Dominicana y México de la mano de los prestigiosos chefs Luigi Puello e Irving Cano”, afirmó Camps.



Sobre los chefs



El chef Luigi Puello tiene una formación culinaria que inicia en la escuela de gastronomía en Estados Unidos, CIA “Culinary Institute of America” en California, donde realizó su Certificación Culinaria

Al chef Irving Cano, su cocina creativa le ha llevado a estar presente en diversos festivales y eventos gastronómicos como: Millesimé GNP Weekend, Vallarta-Nayarit Gastronómica, Cocinero del Año México, entre otros. Uno de sus últimos reconocimientos ha sido el ser considerado por la revista “Food & Wine en español”, como uno de los 12 “Best New Chefs” 2022.



Mientras que el mixólogo George Valdez comenzó en las coloridas calles de su natal Villa Altagracia, donde los sabores caribeños y la hospitalidad dominicana definen en su esencia.