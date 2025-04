Este calzado, sin tira ni soporte en su parte trasera, invade las colecciones

Durante este 2025, he tenido la oportunidad de asistir a varios eventos de moda en lugares como la playa. Además de las colecciones mostradas, ¡vaya sorpresa! los zapatos mules han captado mucho mi atención. Éstos precisamente no formaban parte de la colección mostrada por los diseñadores de esas actividades, sino de los invitados, que por supuesto son amantes de la moda. No niego que en un principio los confundí con los zuecos, pero después de una búsqueda exhaustiva por Google, encontré su nombre: mules. Ese fue el inicio para interesarme en buscar tiendas por internet para también montarme en la ola de esa moda.



Son parecidos, pero no lo mismo



Los mules y los zuecos son parecidos, pero no son exactamente lo mismo. Ambos tienen descubierta la parte trasera pero presentan diferencias significativas en su diseño y estilo. Los mules son un tipo de calzado que se caracteriza por dejar el talón al descubierto. No tienen ninguna tira o soporte en la parte trasera, lo que permite una fácil colocación y extracción. La parte delantera puede ser cerrada, como un zapato tradicional, o abierta. Pueden ser planos, con tacón bajo, tacón medio o tacón alto. Su versatilidad los convierte en una opción popular para diferentes estilos y ocasiones. Mientras que los zuecos son zapatos que tradicionalmente se caracterizan por una suela gruesa de madera o de un material similar, aunque hoy en día existen zuecos de materiales diversos como plástico o goma. Suelen tener una parte superior abierta y simple, que cubre el empeine, y a menudo presentan una forma sencilla y funcional.

Mules de hombres y mujeres



Y si crees que los mules son sólo para mujeres; te equivocas. Dentro de las figuras dominicanas y relacionadas con el mundo de la moda que pude apreciar con este calzado están Reading Pantaleón y Sócrates Mckinney.