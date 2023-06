‘Summer of Music’ invita a huéspedes a disfrutar las vacaciones al ritmo de buena música dominicana

El verano se reinventa con música. Y al fin el turismo cultural va ganando conciencias dentro del mundo turístico. Naturaleza obliga. Que no todo puede ser sol y playa.



Este verano, la colección de resorts todo incluido Margaritaville Island Reserve By Karisma Hotels anuncia la celebración de la primera edición del evento anual ‘Summer of Music’. Este se llevará a cabo simultáneamente en Margaritaville Island Reserve Cap Cana, Margaritaville Island Reserve Riviera Cancún y Margaritaville Island Reserve Riviera Maya.



Frankelly Castillo, chef del hotel de Cap Cana, dijo a elCaribe que la propuesta será por espacio de casi cuatro meses, y combina la música dominicana en vivo con la exquisita gastronomía que caracteriza ese enclave turístico, “especialísima, fresca, creativa y variada incluso para veganos y personas bajo régimen de dieta, así como bebidas especiales”.



Ana González, gerente de ventas del resort, afirma que Margaritaville Island Reserve Cap Cana ofrecerá una programación personalizada que incluye fiestas en la piscina Margarita Madness, fiestas de espuma Cheeseburger in Paradise, música en vivo todas las noches en el bar Salted Rim y música en vivo todos los días en LandShark Brewery & Grill.



“Estamos muy emocionados de presentar el primer ‘Summer of Music’ en República Dominicana y en nuestras demás propiedades todo incluido de Margaritaville Island Reserve”, dijo Jorge Feliz Germán, presidente de Karisma Hotels & Resorts para República Dominicana. “Nuestras instalaciones en Cap Cana son ideales para que los amantes de la música disfruten del verano caribeño y de nuestra propuesta insuperable de calidad y hospitalidad”, agregó en un comunicado.



‘Summer of Music’ incluirá eventos exclusivos de cortesía, como presentaciones en vivo de artistas locales que dan vida a los géneros musicales favoritos, clases de baile, fiestas de Cheeseburger in Paradise y actividades con temáticas musicales, como trivias y dinámicas de juegos.



El evento ‘Summer of Music’ durará hasta septiembre próximo, con eventos especiales que se anunciarán próximamente, según corroboró a elCaribe Ana González.