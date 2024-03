La joven de 26 años Melissa Muñoz lidera proyectos innovadores en el área de la tecnología para el país

Melissa Muñoz es una mujer de 26 años que se encuentra inmersa en el mundo de la tecnología y que enfrenta en su día a día retos que la llevan a desarrollar y liderar proyectos innovadores para el país como la implementación de la Política Nacional de Innovación 2030.

Melissa Muñoz “La innovación y la tecnología son medios poderosos para cambiar nuestras comunidades y el mundo a gran escala”

Su recorrido académico ha estado ligado al mundo de las Ciencias Políticas y la Administración Pública, combinado con una maestría en Gobierno y Tecnología. Maneja competencias en pensamiento crítico, planificación de proyectos, innovación social, design thinking, liderazgo y adaptabilidad.

La labor de Melissa Muñoz

Muñoz es directora de Innovación en la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC). La Política Nacional de Innovación 2030 a la que da seguimiento consta de 22 iniciativas como la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial —la primera en la región de Centroamérica y el Caribe—, los Semilleros Digitales, los Centros de Excelencia en I+D+I, Dominicana Innova y el Pacto por la Innovación.



Sobre su labor, indica que es una responsabilidad que incluye desde la conceptualización hasta la ejecución de proyectos innovadores en el área de la tecnología.



“Coordino el Laboratorio de Innovación Digital, un espacio de colaboración donde se reúnen talentos multidisciplinarios para desarrollar proyectos que utilizan las últimas tecnologías, con el objetivo de mejorar los servicios públicos y promover el desarrollo sostenible en el país”, expresa Melissa Muñoz.



A Melissa Muñoz le correspondió coordinar dos ediciones del evento Dominicana Innova, que impacta directamente a más de 15,000 participantes y fortalece el ecosistema de innovación del país al articular por primera vez a más de quince actores públicos, privados e internacionales en la celebración de la innovación.



“Establecer alianzas internacionales significa abrir un canal de oportunidades sin precedentes para República Dominicana, lo que nos permite no solo compartir nuestros logros en innovación y tecnología, sino también importar conocimientos y mejores prácticas globales”, manifiesta.



Acerca del hecho de ser una mujer joven liderando un área de innovación y tecnología, dice que es un viaje de constante aprendizaje y superación que representa la posibilidad de romper barreras y establecer un precedente en un campo tradicionalmente dominado por hombres.



Esta posición le permite no solo aportar una perspectiva única al desarrollo tecnológico del país, sino también inspirar a otras mujeres jóvenes a perseguir sus pasiones en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas o lo que se conoce en inglés como STEM.



“Ser una figura de liderazgo femenino en tecnología me motiva a seguir empujando los límites y a fomentar un entorno inclusivo donde mujeres de todas las edades puedan ver y creer en las posibilidades ilimitadas que tienen ante sí”, argumenta.



Ve el rol de la mujer como esencial para fomentar un entorno de trabajo diverso y enriquecedor, donde distintas perspectivas converjan para crear soluciones más inclusivas y efectivas.



“Nuestra participación desafía los estereotipos y abre caminos para futuras generaciones, demostrando que la tecnología es un terreno fértil para la ambición y el talento femenino”, apunta.



A seguidas, indica que en este viaje es significativo crear y apoyar iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades, la educación en tecnología para niñas y mujeres, y celebrar los logros de las mujeres en tecnología para construir un futuro donde la diversidad sea la norma y no la excepción.



Sobre las féminas aún dudosas de incursionar en la innovación, su consejo es firme y claro: “el mundo necesita nuestra perspectiva. La innovación y la tecnología no son solo campos de estudio o trabajo, sino medios poderosos para cambiar nuestras comunidades y el mundo a gran escala”.



Concluye que, “cada nueva voz femenina en este ámbito no solo enriquece el diálogo, sino que también amplía el espectro de soluciones posibles a problemas complejos. Es esencial entender que los temores y dudas son parte del proceso de crecimiento, pero no deben detenernos”.

Exhorta a las jóvenes a que busquen mentoras, se unan a comunidades de apoyo y que no dejen de aprender y experimentar. “Nuestra contribución es valiosa, necesaria y puede ser el cambio que queremos ver en el mundo”.

Mujeres en la TIC

La innovación y la tecnología son áreas cruciales para el progreso, y al liderar con el ejemplo espero demostrar que el género no define la capacidad de contribuir significativamente a este progreso.”