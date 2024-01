Pantone eligió a Peach Fuzz 13-1023 como el color que reinará en todos los espacios este 2024

Una atractiva tonalidad amelocotonada, cuidadosamente equilibrada entre el rosa y el naranja, que nos inspira pertenencia, relajación y la oportunidad de cuidar, nos evoca calma y nos ofrece un espacio en el que podamos vivir, sentir, sanar y prosperar, así es el nuevo color elegido por Pantone: Peach Fuzz 13-1023



“Buscábamos una tonalidad que expresara nuestro deseo innato de cercanía y conexión, así que escogimos este radiante color que rebosa calidez y elegancia moderna. Es un color que despide empatía, nos arropa en un abrazo que casi podemos sentir y aúna con toda naturalidad lo juvenil con lo imperecedero”, expresó Leatrice Eiseman, director ejecutivo, Pantone Color Institute.



¿Por qué seleccionarion Peach Fuzz 13-1023 como Pantone Color of the Year 2024?



El color que hemos seleccionado como Pantone Color of the Year 2024 tenía que expresar nuestro deseo de estar cerca de nuestros seres queridos y la felicidad que sentimos cuando conectamos con nuestro propio ser y disfrutamos de un momento de quietud a solas. Tenía que ser un color que transmitiera una calidez envolvente y un mensaje de compasión y empatía.



“Queríamos que fuera edificante, que tuviera una sensibilidad reconfortante que animara a las personas a reunirse y que transmitiera tactilidad. Que reflejara cómo nos sentíamos en épocas que parecían más sencillas pero que, a la vez, diera un ambiente de total modernidad. Un color luminoso y sutil cuya presencia nos anime a caminar hacia el futuro”, expresaron.



Moda



El Peach Fuzz, un color claro, veraniego y cálido, que puede ayudar a construir looks frescos y modernos. Es un color ideal para los trajes, que se han vuelto muy coloridos recientemente, aunque también se puede llevar de manera casual y con looks más relajados.



Un potente estampado



El Peach Fuzz es un color que puedes aplicar también a tu hogar mediante el papel pintado. En el dormitorio, aplícalo para decorar la pared del cabecero y no tengas miedo de su increíble fuerza. Para que haya equilibrio y el resultado sea homogéneo, añade los mismos colores que luce estampado en el resto de la decoración. Pero sin abusar si no quieres un resultado demasiado recargado.

Lleva la tonalidad hasta las paredes

Una manera de llevar el Peach Fuzz a tu casa de manera elegante, de mantener su calidez y potenciar su carácter acogedor sin caer en un resultado anodino es combinar varias tonalidades de este color para pintar las paredes. Usa el tono más oscuro en la zona inferior, a modo de arrimadero. Podrás pintar la pared a media altura o subirlo a la altura de la cabeza. El tono más claro va en la zona superior, para aportar su luz y sumarse a la calidez.



Para darle un aire más refrescante, un color que le sienta genial es el gris, que podrás emplear en piezas más grandes, como se ha hecho con el cabecero tapizado de esta propuesta. Añade también pinceladas de azul aguamarina y verás cómo gana frescura.