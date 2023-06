Ilquis Alcántara cuenta cómo este procedimiento impacta de manera positiva en la autoestíma de las personas

La micropigmentación es un procedimiento de maquillaje permanente, cuyo objetivo es mejorar el aspecto físico tanto de hombres como de mujeres, mediante la corrección de diversas partes del cuerpo, desde las cejas, los labios, el cuero cabelludo e incluso los senos, a través de la implantación de pigmentos.

Micropigmentación de labios hecha por Ilquisbrows





Ilquis Alcántara, artista en micropigmentación, explicó durante una entrevista con elCaribe que estos procedimientos estéticos van incluso más allá de la vanidad, debido al impacto que causan estos pequeños arreglos en las personas que se someten a ellos, especialmente aquellas que nacieron con imperfecciones en su cuerpo y recurren a la micropigmentación para mejorarlas y así sentirse mejor con ellas mismas.



“Para muchas personas, la micropigmentación es una necesidad y les cambia la vida cuando se la realizan, porque hay personas que por circunstancias que han atravesado, como accidentes o enfermedades, en el que su cuerpo se ve afectado, estos procedimientos mejoran esas partes afectadas, lo que contribuye en gran manera a su autoestima y su vida”, explica.



Menciona casos específicos en los que las personas recurren a la micropigmentación como necesidad, como cuando nacen con el labio leporino y una vez se someten a la operación, proceden con la micropigmentación de labios para que luzcan perfectos. En el caso de los hombres cuando están calvos se realizan la micropigmentación capilar para simular el cabello. De igual modo, las mujeres que son sometidas a la operación de los senos tras sobrevivir al cáncer de mama quieren volver a simular sus pezones y se realizan la micropigmentación mamaria para dibujarse las areolas.



“He tenido muchos clientes que dan su testimonio y me dicen cómo después de este procedimiento su vida ha cambiado, porque aunque para algunos esto sea algo vanidoso, para otros va más allá, porque su imagen los ha limitado en todos los parámetros de sus vidas y, al tener este cambio en su imagen, se sienten más seguros”.





Durante la conversación recordó el caso de una joven que se realizó la micropigmentación de cejas con ella, y le contó que antes del procedimiento, no le gustaba tomarse fotos y dejó de hacer muchas cosas, debido a que tenía la cara un poco deformada y tenía una prótesis en el ojo. Luego de ver el cambio su forma de verse a ella misma cambió e influyó positivamente en su autoestima.



“He tenido clientes que lloran al verse en el espejo después de hacerse la micropigmentación, porque los impacta en gran manera y de forma positiva. Cuando me escriben dándome su testimonio, reafirmo el valor de este trabajo”.



Ser artista de micropigmentación es tan importante como cualquier otra profesión, destaca Ilquis, ya que requiere de mucha preparación y capacitación. Sobre ello, la especialista le hace un llamado a quienes requieran el servicio, para que antes de someterse a este procedimiento se cercioren de hacerlo con un personal altamente calificado.



“A veces se minimiza la relevancia de esta profesión y hay que tener en cuenta que esto es una carrera al igual que otras. Los que nos dedicamos a esto, no paramos de prepararnos a pesar de tener años de experiencia, tratamos de siempre mantenernos actualizados, no solo con conocimientos locales, sino internacionales. Es muy importante que si estás en este mundo o deseas entrar, tener presente que siempre hay que estar en busca de nuevos aprendizajes y así poder garantizar un servicio de calidad”.

Ilquis ha realizado más de 10 cursos entre micropigmentación de cejas y labios, en diferentes técnicas, con academias tanto locales como internacionales.



Advierte sobre los riesgos que podrían correr las personas que se someten a estos procesos, en caso de no ser asistidas por un profesional en el área. Señala que les puede pasar que le realicen un mal trabajo y no luzca natural o podrían estar propensas a contagiarse de una enfermedad o bacteria, si se realizan el procedimiento en ambiente que no esté bien higienizado, con los productos precisos y esterilizados.

Micropigmentación de cejas.

Del periodismo a la micropigmentación

Para Ilquis esta es una profesión que la llena, al igual que su carrera principal, que es el periodismo, puesto que ambas guardan en común el hecho de que se puede impactar la vida de personas mediante el servicio. Tras realizar varios cursos en el área, decidió dejar el periodismo para dedicarse por completo a esta profesión que fusiona la técnica, el estilismo y el diseño, fundando Ilquisbrows, donde también transmite sus conocimientos impartiendo cursos.