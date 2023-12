Esta se caracteriza por ataques recurrentes de dolor intenso y pulsátil en uno o ambos lados de la cabeza

Hay quienes minimizan la migraña como un “simple” dolor de cabeza, cuando no es así. Este tipo de dolor se caracteriza por episodios o ataques recurrentes de un dolor intenso y pulsátil en uno o ambos lados de la cabeza. “A menudo, la gente subestima la migraña. Inclusive, los pacientes presentan dificultades para comunicar la gravedad de sus síntomas y, en ocasiones, no reciben el tratamiento que necesitan”, comentó el doctor Carlos Cano, líder médico de Medicina Interna de Pfizer Centroamérica y Caribe (CAC).



De acuerdo con el doctor, existe una necesidad importante de desestigmatizar la enfermedad y más bien, promover la comprensión de la misma, tanto a nivel de los pacientes como de los profesionales de la salud. Si bien la migraña no tiene cura, se puede controlar con el apoyo médico y con el uso de medicamentos, ya sea para aliviar los síntomas o prevenir ataques posteriores; en ciertos casos, también se podrá recetar la nueva terapia para tratar ambas fases en conjunto.



¿Qué dice la OMS?



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi la mitad de los adultos de entre 18 y 65 años ha tenido, al menos, un dolor de cabeza en el último año y más de un 30 % ha padecido de migraña. Esta enfermedad impacta directamente la vida cotidiana de quien la padece, debido a que el dolor puede durar desde unas horas hasta dos días e inclusive las personas pueden tener migrañas semanalmente (una o dos) o de forma esporádica (una o dos veces al año).



Las personas con migraña pueden revertir su impacto o la cantidad de ataques a través de la implementación de varios consejos de estilo de vida, como por ejemplo descansar o dormir con los ojos cerrados en un cuarto oscuro y sin ruido, tomar bastante agua -más, si la migraña se acompaña de vómito-, colocarse una banda fría en la frente, limitar la ingesta de café o bebidas alcohólicas, practicar ejercicio físico regularmente, evitar o limitar los factores desencadenantes y alimentarse de forma saludable sin saltarse las comidas, entre otros.

Innovaciones en la búsqueda de tratamiento

Debido a las consecuencias a nivel físico, emocional y mental que la enfermedad genera en estas personas, la industria de la salud y comunidad médica buscan incrementar el conocimiento de la migraña entre la sociedad, para una mejor comprensión de la misma y, además, cumplir con esas necesidades insatisfechas que tienen los pacientes con respecto al uso de tratamientos más adecuados, a través de la investigación y del desarrollo de terapias innovadoras. Partiendo de esa premisa, el doctor Cano destacó que desde Pfizer buscan satisfacer las necesidades individuales de quienes padecen migraña, a través de la creación de opciones de tratamiento innovadoras y complementarias, y que les permitan a los profesionales de la salud tener más flexibilidad en el manejo de esta enfermedad.