Hay historias que revelan la profunda lucha interna y externa de quienes enfrentan condiciones poco comprendidas o desconocidas como es el caso de la gigantomastia (exceso de tamaño o de peso del busto de la mujer). “Mis senos, mi calvario”, un documental dirigido y producido por María Vargas y Adonis Fatule y patrocinado por la Fundación Vargas Almonte (Funva), se adentra en la vida de mujeres que fueron diagnosticadas con esta patología. Éste busca concientizar a través de las experiencias de mujeres que, antes de someterse a la cirugía, se vieron alejadas de actividades que amaban, como el deporte, y que tuvieron que enfrentar el bullying, la baja autoestima y la depresión generadas por el desconocimiento social. En una visita a este diario, el cirujano plástico Orlando Vargas y sus hijas María e Isabel Vargas hablaron sobre el tema.



Orlando, ¿qué es la gigantomastia y cómo se puede diferenciar de otros trastornos?

La gigantomastia es el exceso de tamaño o de peso del busto de la mujer. El tamaño normal de unos senos se estila que es menos de 1 lb. Por lo tanto, cuando hablamos de gigantomastia, senos desproporcionadamente muy grandes, estamos hablando de 3.5 lb por encima del peso normal en una mujer.



María, “Mis senos, mi calvario”, un documental que refleja este problema: ¿cómo nace?

El documental nace por la falta de información o por la desinformación sobre esta enfermedad. Está dividido en dos partes: en una los especialistas (cirujanos plásticos, ortopedas y una psicóloga) explican qué es la gigantomastia y cómo afecta de manera física y emocional a quienes la padecen. En la otra parte está el testimonio de tres mujeres con la enfermedad que se enfrentaron al bullying y sufrieron baja autoestima. Con respecto a esto, no hay precedentes en América de un documental que enfoque el tema exclusivamente de la gigantomastia. Estuvimos buscando por todos lados, y en América no hay; en Europa tampoco. Sólo en África. En el documental quisimos ponerle rostro y voz a esta enfermedad que las personas, en su mayoría, ni siquiera saben que existe.



María, ¿dónde será proyectado este documental?

La premier será el miércoles 5 de febrero a las 6:30 de la tarde en Pyhex Dominicana, que incluye además un conversatorio. Estamos esperando a 300 personas entre invitados y mujeres con la condición que forman parte del voluntariado de la Fundación. Se va a tratar el tema de la gigantomastia con los especialistas y luego se va a presentar el documental.



Desde la Fundación vienen trabajando este tema desde hace muchos años, ¿qué tanto afecta la condición a la mujer dominicana?

Cada año es un reto. Los protocolos son más exigentes en el momento de realizar un procedimiento quirúrgico, y claro, esto va muy de la mano con la calidad. A veces los pacientes tienen alguna patología de base como hipertensión, diabetes y tratamos de que los pacientes que son llevados al quirófano sean los pacientes con menos posibilidades de tener una complicación.

Desde el año 2006 estamos trabajando el tema de cirugía en mujeres con senos grandes. Hemos realizado 17 jornadas gratis. Se proyecta que de cada 1,000 mujeres, tres son afectadas con esta situación. Por lo tanto, las mujeres dominicanas son cada vez más afectadas.



¿La cirugía es el único camino para combatir esta patología?

Se habla de soluciones paliativas, o sea, que controlan un poquito. Por ejemplo, que la mujer use un buen sostén; la medicación con analgésicos, para calmar el dolor de espalda. Sin embargo, la alta cantidad de analgésicos que se utilizan para controlar el dolor, es muy excesiva. Entonces, cuando te pones a comparar costo-beneficio es mejor una cirugía.



¿Hay avances en el sistema de salud dominicano en cuanto al acceso por esta enfermedad?

El sistema dominicano de Seguridad Social no ve la gigantomastia como una enfermedad, por eso es el grito que hemos lanzado nosotros desde la Fundación, con el apoyo de todas las mujeres. En el mes de septiembre del año pasado depositamos la solicitud al Consejo Nacional de la Seguridad Social para que sea incluido el procedimiento de reducción de mamas en mujeres en el catálogo de servicios de las diferentes aseguradoras. En ese punto está el trabajo que hemos hecho nosotros como Fundación