El modelo de calzados Boston Clogs de Birkenstock fuedeclarado como los zapatos del año, según la revista Lyst Fashion

Cada tendencia tiene su público y cada pieza se encuentra con críticas, tanto profesionales, como no tan profesionales, que dan a entender que lo que para alguien puede ser raro e incluso feo, para otros puede ser exótico y diferente.



En los últimos años se ha venido hablando de “La moda de los zapatos feos” o “Ugly Shoes”, una tendencia que ha llegado para revolucionar el mundo de la moda, pero que no parece ser efímera porque celebridades, influencers y apasionadas de este universo, continúan abrazándola y sorprendiendo a la audiencia, con el uso de estos calzados como pieza fundamental de sus outfits.



Incluso en galas. Una que más recientemente se atrevió a hacerlo fue la cantante Eva Luna, quien dio de qué hablar en la gala de los premios de los Latin Grammy al llegar vistiendo unas llamativas y cuestionables zapatillas de plataforma de la marca Ruffle Lady Miss.



Balenciaga x Crocs



Balenciaga es una de las industrias en cuyos hombros descansan parte de la responsabilidad de esta revolución, eso, a raíz de su colaboración con la marca Crocs, de la que sale una renovada versión de esas sandalias, un poco más altas, en otros colores, con otros detalles estéticos e incluso de tacones. De esa misma industria, también salieron los ”Paris Sneakers” con aspecto destruido que causó controversia, no solo por su apariencia, sino también por el precio, valorado en alrededor de US$1.800.



Crocs también ha popularizado sus sandalias por sus colaboraciones hechas con famosos, como es el caso de los modelos “Bad Bunny Crocs”, “Post Malone x Duet Max Clog II”, “Crocs Classic Clog Karol G”, “Drew Crocs x Justin Bieber”, entre otros.



Birkenstock



Pero no son los únicos responsables. La marca Birkenstock también ganó su terreno en esta tendencia con los modelos “Amazon” y “Mayari”, que entran a esta categoría “ugly” y su colaboración de sandalias con Valentino. Y no solo sus sandalias, también sus apalgatas. Específicamente su modelo Boston Clogs, fueron declaradas el zapato del año, con la mayor cantidad de búsquedas en internet, según la revista fashion Lyst.



Daddy Sneackers



Otra tendencia, pero para un calzado que se inclina más por el estilo deportivo, son las ‘Dad Sneakers’ o ‘Grandpa Sneackers’, en español ‘Tenis de papá o de abuelo’, una tendencia que apuesta por el uso de tenis que usualmente utilizan los papás de la casa. Esta nueva moda de los tenis, a pesar de que empezó a ganar auge en 2018, todavía sigue figurando entre las favoritas y las marcas que la protagonizan son “New balance”, “Reebook”, “Nike”, “Adidas”, “Fila”, para conseguir un look más original. Otras marcas han adoptado esta tendencia para la creación de modelos parecidos como “Bershka” y la misma “Balenciaga”.



Golden Goose



La marca italiana Golden Goose, también tiene un modelo de tenis de apariencia desgastada, valorados en US$600.000 y que al momento de su lanzamiento causó impacto, en 2007. Estos tenis aún siguen usándose y son objeto de críticas negativas por su aspecto. Pero aún así, han sido utilizados por grandes celebridades.



UGGS



De esta tendencia, UGGS también es protagonista. Los modelos que pertenecen a ese renglón de esa marca, se caracterizan por ser “feos”, cómodos y fashion, prevaleciendo el plástico en la creación de sus sandalias. También sus botas están en esa categoría, son tendencias y cómodas.



Opiniones



Para la coordinadora web de la revista Pandora, Sophia Sanabria, “esta tendencia se ha ido desarrollando de manera gradual. En los años más cercanos algunos le acuñan la popularización a Balenciaga, pero si vemos hacia atrás, este tipo de zapato siempre ha existido y como con otras tendencias, las marcas se volcaron a esta estética y la exageraron integrando el ADN de su marca. Algunas han optado por hacer colaboraciones ya que no forma parte de su estética, y otras marcas ya existían con un propósito meramente funcional de comodidad hasta convertirse en un “producto cool” que las celebridades han declarado como “aceptables”, agrega y explica a elCaribe que esto es un tema social, con una fuerza comercial por detrás. “Tomar un producto que siempre ha existido, popularizarlo y comercializarlo en las masas”.

