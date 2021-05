Moda otaku llega hasta República Dominicana

Las personas aficionadas a los animes o videojuegos, mejor conocidas como otaku, marcan su estilo en la moda

Recientemente las salas de cine comenzaron a exhibir la película “Demon Slayer: el tren infinito”, una película de anime japonesa.

El filme no me llamó la atención, lo que sí lo hizo fue la forma en la que fueron vestidos los adolescentes a verla. Aunque al principio me ocasionó risa, pensando que era una fiesta de disfraces que se celebraría en una de las salas, de inmediato, mi hermana de 15 años me alertó sobre esa cultura en la moda.

De ella aprendí que los otaku aman la cultura japonesa y así lo reflejan en sus únicas, exclusivas y originales prendas, que ciertamente parecen sacadas de la pantalla grande.

¿Qué significa otaku?

El término otaku se emplea en Japón y otros países para referirse a una persona fanática o con aficiones a cualquier tema, área o campo (juegos, grupos de música, afición, cómics, películas, series, informática, automóviles, fotografía, etc.), sobre todo al anime.

Apasionados del anime

Por ahí dicen que los otaku son verdaderos apasionados de las series del género anime. No basta con estar enganchados y esperar ansiosos a que llegue cada nuevo capítulo, ni revisionar dichas series una vez han terminado hasta saberlas de memoria: un auténtico otaku conoce la sintonía de la cabecera de cada serie, busca la letra en Internet, se la aprende y la canta cuando comienza cada capítulo (en japonés, por supuesto).

¿Cómo visten?

Visten todo tipo de ropa alusivas a sus animes favoritos. T-shirt tipo batas, faldas de tachones con cuadros, botas exóticas, gargantillas pegadas al cuello, cabellos de colores… son algunos de los elementos que identifican a los adolescentes que siguen esta cultura en el país.

Disfrazarse de sus personajes favoritos

Aunque este punto es algo más personal que otros, no es raro que a los otaku les guste disfrazarse de sus personajes preferidos. “La gracia está en fabricarse uno mismo su propio disfraz, ahora bien, como sabemos que a veces hay indumentarias que son imposibles (aunque para un otaku nunca nada se considera como tal), cabe también la posibilidad de que Internet contribuya de alguna forma para el disfraz”, así lo indica la página caracterurbano.com.

Por ejemplo, ir al cine a ver una película de anime siempre será ideal para estos aficionados, que logran convertirse en el personaje de su serie de anime, cómic Manga o videojuego favorito.

Si te consideras un amateur del estilo japonés, pero deseas vestirte de manera más discreta agregando un poco de tu personalidad otaku, hay formas de hacerlo sin ser tan obvia, afortunadamente la misma moda nos ha ayudado con las tendencias más recientes. El truco está en equilibrar la vestimenta. Usa sólo una que llame la atención. ¿Te animas?