Las fiestas navideñas multiplican los riesgos de padecer infartos por el exceso de comidas y bebidas, más el estrés

Entre Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, mueren más personas por infarto que en cualquier otra época del año. Estos cuadros se multiplican como consecuencia de los excesos en la alimentación, ingesta de bebidas alcohólicas, situaciones de estrés, olvido de medicamentos y otras causas.



“Son épocas en las que aquellas personas con enfermedad cardiovascular, como la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica o la diabetes, elevan el riesgo de sufrir un infarto por el cúmulo de excesos, pues se suelen comer más dulces, grasas y comidas con más sal, se toma más alcohol, o se suele olvidar la medicación con la que controlan esas enfermedades”, indicó la cardióloga Leticia Fernández.



Las personas sanas también tienen que controlar su dieta. En estas fechas, se tiende a consumir muchas más calorías que las habituales, lo que genera un aumento de peso que normalmente suele incrementar la grasa visceral, la que se deposita en el abdomen. Esta grasa tiende a aumentar mucho el riesgo de enfermedad de los vasos del corazón y del cerebro, indicó.



Los ataques al corazón se producen porque el flujo sanguíneo que lleva el oxígeno al corazón se reduce o se interrumpe por completo. “Puede pasar porque las arterias que llevan la sangre al corazón se estrechan lentamente debido a factores como la acumulación de grasa, colesterol…”, añadió la especialista.



Varios estudios científicos confirman el fenómeno mortal del “ataque cardíaco durante las fiestas navideñas”:



• La universidad de Drake, en Estados Unidos, llevó a cabo la investigación The Holidays as a Risk Factor for Death, en la que concluyen que el día 25 de diciembre, es decir, el día de Navidad, es el que más fallecimientos por ataques al corazón se registran en todo el año. Seguido del día 26 de diciembre y el día 1 de enero, según recoge un informe de la Fundación Española del Corazón.



• En otro estudio de la British Medical Journal, que revisó más de 16 años de datos sobre ataques cardíacos entre personas en Suecia, hubo un aumento global del 15 % en los ataques cardíacos durante la temporada de fiestas en invierno. Cabe destacar que los ataques cardíacos se incrementaron un 37 % el 24 de diciembre (Nochebuena), y alcanzaron su punto máximo a las 10 p.m. y con mayor frecuencia en personas mayores de 75 años, personas con diabetes o enfermedades cardiovasculares preexistentes.



• La British Cardiovascular Society apoyó también en junio investigaciones anteriores que hallaron que los ataques cardíacos más graves ocurren los lunes respecto a cualquier otro día de la semana. Este año, el 25 de diciembre (día de Navidad) cayó lunes.