Un estudio piloto realizado en atletas de Bayaguana ha evidenciado que hay deficiencia nutricional y la importancia de contar con una dieta especializada para el rendimiento

“La dieta de un maratonista y la dieta de un velocista son diferentes, porque cada disciplina tiene demandas especializadas”, fue la frase con la que respondió el licenciado en química Will Lajara sobre la nutrición especializada y el rendimiento de los atletas. Lajara es uno de los investigadores de Impacto de Modificaciones Especializadas de la Dieta en el Desempeño y Recuperación de Atletas de Campo y Pista: Estudio Piloto en Atletas de la Unión Deportiva de Bayaguana”, junto a Isaac Ogando, Franklin Leyba y Oliver Witard. Además, el estudio cuenta con la alianza de la Universidad de Western Michigan y King’s College de Londres.



Sobre el tema, el propulsor deportivo y miembro fundador de la Unión Deportiva de Bayaguana, Isaac Ogando, expresó que sin la participación de la medicina, el avance en el ámbito deportivo es prácticamente imposible. “Empezamos a ver la importancia de la medicina deportiva y nos aliamos a los médicos para encontrar soluciones a los problemas que enfrentamos, como las lesiones y las deficiencias nutricionales”.



La nutrición como factor en el rendimiento deportivo



“Entiendo que la nutrición especializada es la cenicienta del olimpismo dominicana, en el sentido de que los atletas dominicanos tienen genética, tienen entrenamiento, pero les falta nutrición para complementar con los tres ejes básicos”, explicó Lajara durante la entrevista que se realizó en el complejo Unión Deportiva de Bayaguana.



Señaló que la relación entre la dieta y el rendimiento deportivo ha sido un tema de investigación durante décadas. Según Lajara, numerosos estudios han tratado de desentrañar cómo la alimentación impacta en la capacidad física, la resistencia, la recuperación y la prevención de lesiones en atletas de alto rendimiento. En este sentido, el atletismo, que requiere tanto esfuerzo físico como mental, no es ajeno a la relevancia de una nutrición adecuada para maximizar el desempeño y la salud de los deportistas.



Sin embargo, a pesar de los progresos realizados en el campo de la investigación deportiva, Lajara destacó una notable brecha en la literatura científica respecto a la aplicación práctica de estos conocimientos en el ámbito del atletismo.



Sostuvo que la mayoría de las investigaciones han estado enfocadas en deportes específicos como el ciclismo, la natación o el levantamiento de pesas. Esto ha dejado un vacío significativo en la exploración de estrategias nutricionales que sean pertinentes para el atletismo, una de las disciplinas más completas y exigentes del deporte.



¿En qué momento surge la idea del proyecto?



El acicate para el proyecto que busca medir el impacto de la nutrición especializada en el rendimiento de los atletas, fue por la designación de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Santo Domingo para el 2026.



De acuerdo a Lajara, las innovaciones como este estudio, que estará listo el 1 de abril, no siempre gozan de aprecio y requieren mucha persuasión, porque la gente normalmente tiene timidez con lo desconocido. Pero, el encontrarse como aliados a figuras tan importantes en el mundo deportivo como Isaac Ogando ha sido un gran paso.



Estudio piloto en Bayaguana



El punto de partida es la Unión Deportiva de Bayaguana donde Ogando abrió las puertas para formar parte del proyecto.



“Cuando el ingeniero Will Lajara nos planteó la maravillosa idea de llevar a cabo un sistema de nutrición en atletas para conocer el impacto de este en el fortalecimiento físico y de salud de los atletas dominicanos fue un privilegio. Bayaguana es una ciudad donde existe un mundo deportivo abierto a todas las corrientes del pensamiento y de las ciencias, y nos convenía la propuesta y, de ahí, empezamos a andar juntos”, puntualizó.



¿Cómo están midiendo resultados?



De acuerdo a Ogando, comenzaron con la selección de 16 prospectos en el complejo. “Organizamos la investigación a doble ciego para intervenir dos grupos: a uno lo dejamos con su dieta normal y al otro con una dieta especializada, para constatar el desempeño deportivo”, manifestaron los investigadores.

Luego comenzaron hacer toma de variables en hematología, conteo de sangre con diferentes variables; antropometría, medidas de cómo el cuerpo mejora, cómo libera agua, cómo aumenta la masa muscular, entre otros.

Bebida de frutas con proteína.

Deficiencia de hierro, calcio y vitaminas



Ogando mencionó que dentro de las deficiencias que se han identificado están la falta de hierro, calcio y algunas vitaminas. Para abordar estas deficiencias es importante saber qué alimentos tienen en su dieta. “Después de que llevar la dieta especializada los estudios analíticos han cambiado y ahora los jóvenes muestran mejoras en la salud. Esto es una clara señal de que nuestras intervenciones están dando resultados positivos”, expresaron Ogando y Lajara.



El hierro es importante en la recuperación muscular de los atletas. Por ejemplo, “el hierro influye directamente en el flujo sanguíneo y en la cantidad de hemoglobina en el organismo, lo que a su vez afecta varias variables clave del desempeño deportivo”, indicó Lajara y señaló que en un mes presentarán los hallazgos.



Además, mencionó que se medirá cómo la capacidad de desempeño se ve impactada en aquellos que han sido intervenidos, así como su capacidad de recuperación. En este proceso, se siguen observando resultados interesantes. Por ejemplo, destaca una prueba conocida como Margaria-Kalamen, que es una herramienta clásica y sencilla para evaluar la energía anaeróbica aláctica.



Los investigadores, destacaron que esta forma de energía es crucial para un atleta, especialmente para un velocista, que depende de ella en el momento de la arrancada. Explicaron que cuando escuchan el pistoletazo de salida, los velocistas utilizan predominantemente energía anaeróbica, lo que significa que no recurren al oxígeno, sino a la energía almacenada en forma de grasa corporal. Esta energía debe estar disponible de manera inmediata, porque su duración efectiva es de solo 7 a 10 segundos. Por lo tanto, es fundamental entender cómo las intervenciones pueden afectar tanto la capacidad de desempeño como la recuperación de los atletas en este contexto.



“Desde mi perspectiva como investigador, me interesa profundamente cómo estas intervenciones pueden influir en el rendimiento y la recuperación de los atletas. Al estudiar la prueba de Margaria-Kalamen, he podido observar que la energía anaeróbica aláctica juega un papel vital en el rendimiento de los velocistas”, señaló Lajara. Al momento de la arrancada, es evidente que dependen de esta energía, que se libera sin necesidad de oxígeno y que proviene de las reservas de grasa corporal. Comprender la importancia de esta energía y su disponibilidad inmediata, que es crucial durante los primeros segundos de una carrera, es esencial para evaluar el impacto de las intervenciones en la capacidad de desempeño y recuperación de los atletas.



¿En qué consiste la dieta especializada del estudio?

Lajara abordó los programas escolares de alimentación, analizando su impacto nutricional y desarrollando suplementos que permiten a los jóvenes atletas entre 16 y 18 años alcanzar los niveles de ingesta recomendados por la ciencia. Según Lajara, “la dieta está elaborada con alimentos dominicanos, utilizando materias primas locales como la harina de guineo orgánico y extractos de frutas autóctonas. Esto ha permitido estructurar complementos nutritivos que se integran al menú escolar”, compartió.



Además, Lajara enfatizó la importancia de la hidratación, mencionó que “utilizan jugo de remolacha, que es una tremenda fuente de nutrientes”. Así, se han diseñado complementos dietéticos que reflejan la rica culinaria dominicana, asegurando que los jóvenes consuman estos alimentos en sus hogares.

Parte del equipo investigador