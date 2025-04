Es una entrevista que revela a la mujer que besa las manos de los suyos

En Revista Pandora celebramos 22 años de historias que nos han tocado el alma, de voces que nos inspiran, de portadas que han reflejado la evolución de una generación de mujeres dominicanas.



Este aniversario no es solo una fecha: es un testimonio de resistencia, de elegancia, de propósito. Y lo celebramos a lo grande.



Nuestra portada de esta edición conmemorativa no podría ser más simbólica. Zoe Saldaña —primera actriz latina, de ascendencia dominicana, en recibir cinco premios por un solo papel— engalana nuestras páginas con una entrevista exclusiva en la que revela su esencia más íntima, más real, más poderosa.

“Para mí, mantener mi vida personal privada ha sido fundamental. Es lo que me ha permitido disfrutar tanto de mi carrera como de mi vida personal, sin mezclar las dos”.



Desde su interpretación magistral en Emilia Pérez hasta sus inolvidables transformaciones como Ney’tiri, Gamora y Uhura, Zoe ha hecho de su cuerpo un lienzo para contar historias universales. En esta conversación, se desnuda emocionalmente y comparte sus raíces, su visión del arte y la fortaleza que la impulsa como madre, artista y mujer.



Es una entrevista que no solo revela a la estrella internacional, sino también a la mujer que besa las manos de los suyos, que sirve los tres golpes y que ha hecho del equilibrio entre lo personal y lo profesional su mayor acto de valentía.



En sus palabras, descubrimos una artista que no ha olvidado de dónde viene, y que abraza cada paso con la serenidad de quien entiende que su voz también puede ser refugio. Esta edición es un tributo a ella… y a todas las mujeres que, como Zoe, han aprendido a habitar muchas pieles con dignidad y pasión.



Esta edición especial podrás encontrarla encartada en este periódico y estará disponible en todos los puntos de venta de CCN a nivel nacional. Una oportunidad única para llevar a casa un número que celebra no solo la trayectoria de una artista excepcional, sino también los 22 años de una revista que ha sabido crecer contigo, página a página.