Más allá de ser de temporada, lo que más importa es que el traje de baño te quede acorde a tu cuerpo

Cn la Semana Mayor llegan los días de reflexión, pero también los de descanso y de sol. En esta época hay quienes aprovechan para darse una escapada en familia y disfrutar de unas vacaciones en las que incluyen piscinas, ríos y playas. Para esta escapada hay una prenda que es la más comprada durante este asueto y esa es el traje de baño.



Los trajes de baño que puedes elegir, más allá de lo que es tendencia; toma en cuenta la calidad, tu tipo de cuerpo y tu personalidad.



Escoger la talla



El escote, la talla y, todavía más importante, la cintura, son partes del cuerpo que hay que asegurarse que queden a la medida. Los trajes de baño no tienen que lucir de manera holgada o floja. Los trajes no deben incomodar ni dejar espacios innecesarios en la figura del cuerpo, por lo que se recomienda optar por la talla adecuada.



Para hombres, ¿slip, boxer o bermuda?



Los bañadores para hombre tipo bermuda son quizás los más utilizados y populares por su versatilidad. Se pueden utilizar en el agua y fuera de ella, tanto para llegar a la playa con una camiseta, como para hacer deporte en la orilla o como un segundo pantalón ‘after beach’. Por su diseño clásico con bolsillos delanteros y traseros, malla interior para sujetar y drenar el agua, cordones o elásticos para ajustar a la cintura, y tejidos ligeros y de fácil secado, este tipo de bañador es el más demandado. Los tipo slip son llevados por los hombres más atrevidos; lo aconsejable es llevarlos si tienes el cuerpo trabajado de gimnasio.



Al estilo de los 60



Dos piezas y cadera alta. Este tipo de modelo hace que nuestras piernas luzcan mucho más largas, dándole a nuestro cuerpo una proporción más estética, sobre todo si no posees mucha estatura. Estampados y colores neutros, son las opciones más escogidas en estos modelos.

Trajes de baño para cuerpos curvy



Si tienes el cuerpo curvy, opta por trajes de baño asimétricos que lleven la atención al escote. Dos estilos que te quedarán perfectos son los tankinis y trajes de baño sin mangas. La combinación de colores también puede ayudarte a resaltar tu figura.



Si tienes bastante busto, al momento de comprar un traje de baño debes centrarte en elegir aquellos que puedan ayudarte a tener mayor soporte en el pecho. Evita los volantes o adornos para reducir el enfoque en tu pecho. Te irán mejor los trajes de baño que cuenten con aros y tiras ajustables en la parte superior, busca aquellos que vengan con copas moldeadas, preferentemente aquellos marcados con tallas como las de tu sostén normal para garantizar mayor comodidad y seguridad.