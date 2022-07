Los colores y detalles alusivos a la naturaleza son claves para la ornamentación

Para crear un ambiente veraniego sólo hay que seleccionar detalles alusivos a la naturaleza. Por ejemplo, tonos verdes, naranja, rosa y turquesa salpican de color las estancias. ¿Te inspira el mar? Recrear un ambiente náutico es una de las opciones para este verano, conchas marinas, estrellas, bases cristalinas rellenas de arena blanca, brújulas, timones de barco, figuras marineras, caracoles de mar, redes decorativas, relojes, salvavidas, maquetas de barcos, entre otros elementos, harán que tus espacios ‘roben’ todas las miradas.



La predominancia de colores frescos inspirados en el mar y amplitud de complementos que se pueden utilizar, hacen de este estilo una ejemplar y perfecta idea para ornamentar no sólo una casa de vacaciones, hoteles y apartamentos situados cerca de la costa, sino también cualquier tipo de espacio.



Asimismo, las plantas, las flores y la madera como elemento base, llenan de vida los espacios en esta temporada. Es por ello, que los decoradores de interiores invitan a no dejarlos fuera y tomarlos en cuenta como detalles súper importantes.



Las tapicerías no se quedan atrás. Las de rayas y las texturas como ratán, lino o algodón resultan perfectas para un efecto de playa.



A continuación… te enumeramos cinco claves para que las consideres a la hora de decorar tus ambientes con este estilo.



Una habitación siempre se verá más amplia y fresca con un color claro en las paredes y adornos. A esto le puedes sumar el uso de flores decorativas, ya sean naturales o artificiales.



Los cuadros con tonalidades frías como azul, violeta y hasta turquesa también son una gran alternativa para refrescar tu decoración.



Si has decidido cambiar de muebles, debes saber que este verano la tendencia es minimalista.

En texturas te sugerimos los aterciopelados, pues es más refrescante y confortable.



Para este estilo, con cambiar el color en tus estancias y colocar pequeños elementos darás un buen giro.