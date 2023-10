Julissa Nova, una de las caras detrás de The Prism Group, narró cómo tres mujeres inmigrantes, con hijos y solteras levantaron una agencia de comunicaciones

Julissa Nova es una luchadora, apasionada, soñadora persistente y perfeccionista, que no cree en los límites. Su pasión de crear historias a través de The Prism Group la llevó a ella y a sus socias Marisun Ortega y Limay González a pasar de conformar una boutique de comunicaciones en 2013, a ser una empresa que hoy reúne a empleados de la mayoría de los países de la región.



Nova se graduó en el 2001 en Mercadeo y Administración de Empresas y, después de 20 años en el mundo del marketing y las comunicaciones, su espíritu emprendedor tomó forma y nombre: The Prism Group, que hoy ya tiene 10 años en el mercado con sede en Miami.



“Empecé en mi carrera en la parte de estrategia, de comunicación y de organización, ¡que me encanta!, y comprobé que hacer lo que te gusta es lo que necesitas para arrancar, para poder seguir”, expresó a elCaribe.



Para lograrlo en el mundo del emprendimiento, también dijo que hay que creer en uno, en sus habilidades y tomar riesgos, siempre pensando en que es posible.



Su empresa se caracteriza por estar compuesta en su mayoría por mujeres profesionales de la comunicación de diferentes países de la región. “Somos como una gran familia. Por supuesto que tenemos hombres en la empresa, pero por alguna razón las mujeres hemos sido mayoría. Y no ha existido una experiencia más enriquecedora desde todos los puntos de vista, que liderarlas”, afirmó Nova, que es la presidenta de la agencia y una de las fundadoras.



Tres amigas y un motivo



Lo que unió a Julissa y a sus tres amigas y socias fue el deseo de superarse, de ofrecer a los clientes esa mano derecha del acompañamiento; ser para ellos un departamento de marketing.



“Hoy por hoy, somos una empresa fortalecida y establecida, con servicios en todas partes de Latinoamérica. Con mujeres que en su mayoría provenimos de comunicación, mercadeo y marketing digital. Ha sido una trayectoria emocionante. Algo que definitivamente es fácil de decir, pero difícil de lograr. Como grupo podemos darnos el privilegio, el lujo, de decir que tenemos 10 años de fundados”, destacó la joven emprendedora.



Destacó que ponen ese granito distintivo en todo lo que hacen. “No creo en los atajos, al contrario, siento que siempre hay una forma de hacer las cosas mejores y vivo en esa búsqueda constante de cómo hacerlo y de una manera eficiente”, expresó.



Integral



“Actualmente son más de 50 personas que nos apoyan a nivel de todos los países. Sin embargo, como parte integral del equipo somos 30”, expresó sobre cuánto ha crecido la comunidad en la que el 90 por ciento son mujeres.



Programa de mentoría



En el marco de su décimo aniversario, The Prism Group está desarrollando un Programa de Mentoría con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que ofrece a estudiantes de la Escuela de Comunicación la posibilidad de hacer una pasantía por las diferentes áreas de la Agencia, a fin de obtener conocimientos prácticos en el campo de las relaciones públicas, marketing digital y eventos, entre otros. El programa que empezó en RD, va a continuar en otros países de la región.

El manejo con marcas de diversas culturas

La agencia se ha destacado en la industria de la tecnología, pero esto no quiere decir que es lo único que pueden hacer, así lo aseguró Julissa Nova, presidenta de The Prism Group.



“Algo que puedo resaltar de trabajar con las marcas es la diversidad; el manejar diversas culturas, entender su parte corporativa y su idiosincrasia. Es algo que nos permite tener esa noción de lo que son los diferentes mundos corporativos”, manifestó a elCaribe.



A nivel de formación, aprendió a ser perfeccionista, a luchar, a ser exigente y a tirar siempre a lo más alto. “El tener la experiencia de manejar tantas empresas diferentes, nos ha marcado como grupo y como empresa”, dijo.