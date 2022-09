Email it

La red social Twitter anunció que su botón de edición de mensajes ya está en pruebas. Después de años de peticiones de sus usuarios, la red social ya prueba esta novedad, con algunas limitaciones.



La sugerencia de que se estableciera un botón de edición es una de las peticiones más viejas de los usuarios de Twitter. Y a pesar de la concesión a sus usuarios, la compañía ha puesto varias limitaciones para que la función no sea usada de forma maliciosa.



“Como cualquier función nueva, la estamos probando con un grupo pequeño para ayudarnos a incorporar comentarios mientras identificamos y resolvemos posibles problemas. Esto incluye cómo las personas pueden hacer un mal uso de la función. Nunca se puede ser demasiado cuidadoso”, escribieron los ejecutivos de la red social.



Las ediciones podrán hacerse solo durante 30 minutos y un número limitado de veces. El historial de edición estará disponible para comprobar qué se ha cambiado en cada tuit. La herramienta está pensada para corregir erratas y añadir algún olvido. Pero no es difícil imaginar usos maliciosos: alguien viraliza un tuit falso o exagerado para que, una vez lo han visto ya miles de usuarios, editarlo y dejarlo en algo más prudente o anodino.



Cabe destacar que esta nueva opción aún se está probando en un grupo de personas muy pequeñas para poder trabajar en algunos problemas.



Este se implementará en las próximas semanas y dentro los contras, a la empresa le preocupa que se use en exceso con el fin de convertirlo en un contenido viral.



“La prueba se localizará en un solo país al principio y se expandirá a medida que aprendamos y observemos cómo las personas usan Edit Tweet”, concluyó el anuncio.