En “The Epicure by Paradisus”, el chef dominicano Luigi Puello y el mexicano Irving Cano potencian sabores

Cuando los chefs juegan con los sabores más exóticos de su patria logran crear platos que impactan al comensal. Eso fue lo que ocurrió durante el desarrollo del evento gastronómico The Epicure by Paradisus, realizado en Paradisus Palma Real en Punta Cana.



En su Master Class, el chef Luigi Puello, como todo un conocedor de la gastronomía dominicana sumergió a los comensales dominicanos y de otras nacionalidades en un viaje por la gastronomía criolla combinando a la perfección sabores y aromas en cada plato preparados con ingredientes frescos que definen nuestra cocina.



El primer día de la experiencia, Puello dio cátedras sobre los orígenes de algunos condimentos como el orégano. Pero no sólo eso, también sorprendió al preparar los platos en los que se disfrutó de sabores como el arenque, la jagua y el molondron.



De México también aprendimos de la mano del chef Irving Cano, quien tiene 17 años en el mundo gastronómico. Su cocina también es atrevida, gracias a que ha tenido inquietud por aprender y buscar inspiración que lo llevan a investigar y reinterpretar técnicas, recetas, sabores y aromas. Las técnicas vanguardistas-prehispánicas y la mezcla de culturas en sus platos dan un sello personal de su visión sobre la cocina mexicana. Con Irving, los comensales conocieron la fascinante historia de los tacos y sus irresistibles variantes, a la vez que aprendieron las técnicas tradicionales de su preparación.



Alex Hugot, vicepresidente de Alimentos & Bebidas de Meliá Hotels International, resaltó la gran acogida que ha tenido “The Epicure by Paradisus”, que se coloca como uno de los eventos gastronómicos más importantes de la región. “Nuestro agradecimiento a los estelares chefs que en esta oportunidad engalanaron este magno evento con sus propuestas culinarias y con su destacada participación en la segunda edición de esta plataforma gastronómica que tiene como visión elevar al más alto nivel la gastronomía dominicana”.

Entre cenas y dos master class



En la plataforma gastronómica se disfrutó de una cena a ocho tiempos en el restaurante de especialidad “MINA” y dos master class.



Antes de la cena, los mixólogos George Valdez, gerente de Bares & Mixología del complejo hotelero, y Carlos Mejía, embajador de Diageo Bar Academy para República Dominicana, ofrecieron junto a su equipo de mixólogos una selección de cócteles que brindaron un recorrido de sensaciones y aromas en cada trago.

El chef dominicano Luigi Puello.

Platos preparados durante el evento

*Mantequilla de arenque & Diten con casabe, por el chef Luigi Puello

*Tostada de maíz con atún y aguacate, por el chef Irving Cano

*Elote baby a la brasa con camarón, por Cano

*Crema de yautía coco en tres texturas con molondrón, langosta y coco, por Puello

*Chivo guisado con chenchén y crema de guacamole con cilantro, por Puello

*Filete de res con puré de plátano, por Cano