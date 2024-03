Yandery y Kiara se ganaron un lugar de prestigio en la industria de la coctelería con la creación de experiencias únicas

Lo practicaron y lo soñaron cada día hasta que lograron ser bartenders. Yandery Crispín y Kiara Duvergé tienen una historia de éxito que inspira, porque a pesar de que no fue nada fácil colocarse y ganarse el repesto en una industria como la coctelería en la que predominan los hombres, se convirtieron en un referente. Mientras estudiaban, a Yandery le invadía el miedo al subir cada escalón, mientras que Kiara iba un poco más confiada, rompiendo con las barreras que se encontraba en el camino.



Yandery, deValverde Mao, y Kiara, de Villa Duarte, se sumergieron en el arte de mezclar sabores a tal punto que imaginaban los ingredientes y los ponían a prueba. De ahí, revelaron a elCaribe que se fueron adentrando en la mixología, un mundo que les ha dado oportunidades.



¿Fácil o difícil entrar a la industria?



Aunque Kiara aclaró que la industria ha cambiado, en sus inicios, sus compañeros les dejaban las tareas que entendían que eran para mujeres dentro de la barra. “Te ponían a organizarla, a limpiarla, a preparar un jugo o un coctel, lo que muchas veces puede impedirte crecer”, compartió Kiara.



En ese momento vivió una guerra constante. Sin embargo, buscó la manera de sobresalir, obtener su propio conocimiento y su propio espacio.



“Comencé a marcar territorio. Cargaba las cajas de cervezas. Recuerdo que en el primer bar que trabajé teníamos que arrastrar una patana llena. Esa era una de las cosas por las que decían que nosotras no podíamos ser bartenders, porque implicaba un trabajo pesado”, reveló Kiaria.



De acuerdo aYandery, para posicionarse también tuvo que “romper brazos”. “Cuando empecé en un segundo hotel como supervisora de bares, me di cuenta que tenía que demostrar la capacidad de ser la supervisora y quedarme a cargo de un personal. Si tenía que montar el evento, organizarlo y cargar con las herramientas, lo hacía”, explicó.



De ahí se empoderó y convirtió en una líder que motivaba a las mujeres que estaban a su cargo, porque confiaba en que también lo podían hacer.



Según Yandery, esto es como la azafata de una casa, “si no la tienes bien hecha se te va a derrumbar. La primera base fue prepararme y lo hice en en el campo técnico-profesional de la hostelería, Learning for Life, un programa auspiciado por Diageo en colaboración con la Escuela Dominicana de Alimentos y Bebidas A&B Masters, ahí a aprendí todo lo básico”.



Hay algo muy importante para Yandery y que siempre comparte con los amantes de la barra: “La práctica hace al maestro”.



¿Qué las caracteriza?



Kiara se autodescribe como exigente y una amante del orden visual. “También me gusta crear una dinámica de trabajo donde haya ‘memoria muscular’, es decir, que cuando tires la mano ya sepas dónde están las cosas; te ahorra tiempo”.



Por otro lado, a Yandery le gusta tener todo estandarizado. “Es algo que trabajo día a día, para que cada cosa esté en su lugar; así como tener contabilizadas las cantidades de producto. A mí me encanta que el bar amanezca con la reposición completa”, señaló.



Además de la práctica, el orden y la limpieza en el bar, ambas profesionales ganadoras de premios nacionales e internacionales, buscan brindar experiencia y aromas al cliente.



“Cuando trabajaba frente al cliente me gustaba hablar con él y sorprenderlo en la copa; contar una historia con un coctel, una experiencia inolvidable y diferente. Me decía a mí misma que tenía que conectar con esa persona y, más, si estaba frente a mí”, dijo Yandery. Para lograrlo, sólo hacía una pregunta: ¿qué destilado le gusta?



Kiara Duvergé y sus logros



En 2017 fue la primera mujer en ser finalista de la Copa Nacional de Cócteles organizada por la Unión Nacional de Bartenders (Unabar), con el aval de la International Bartender Association (IBA).



Estos logros no solo se reflejan en competencias nacionales, sino que también debuta en el extranjero, representando a República Dominicana en Dinamarca, quedando en el cuarto lugar de su categoría y entrando en el top 10 de los mejores.

Sus años de formación y dedicación al mundo de la hostelería y como bartender, inicia con su inscripción en el programa Learning For Life.



Yandery Crispín, una trayectoria marcada por premios



Su trayectoria está marcada por numerosos premios, incluido el primer lugar en el Campeonato Panamericano de Bartenders en Argentina en 2018, y el título de Campeona de la Copa Nacional de Cócteles de República Dominicana en 2017. En sus años de dedicación a la formación y perfeccionamiento de sus habilidades como bartender, Yandery enalteció el talento de República Dominicana, al obtener la primera medalla de oro en la competencia mundial de coctelería más importante del mundo “World Class” en Estonia. Este es un evento en el que participan alrededor de 60 países en seis categorías diferentes.

Yandery Crispín, supervisora de bares en la cadena Catalonia.

La formación en el programa Learning For Life

Learning for Life, es un programa impartido por la Escuela Dominicana de Alimentos y Bebidas A&B Masters, que ha capacitado a aproximadamente 8 mil estudiantes en sus 15 años de existencia, en áreas de hostelería, camarería y bartender, del cual son egresadas Yandery Crispín y Kiara Duvergé, explicó Jorge Ricardo, gerente de Planificación Comercial y Activación de Diageo en RD. “Anualmente tenemos unos 600 cupos. Nos enfocamos en la formación de jóvenes talentos de escasos recursos para que sean profesionales en la industria”, dijo. Añadió que los estudiantes duran cuatro meses de formación técnica y 40 días de pasantías. “Tenemos relación con más de 200 empresas. Nos llena de mucho orgullo que el 85 por ciento de los estudiantes que hacen pasantía se quedan fijos en el trabajo”, dijo Ricardo.