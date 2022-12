A diario conocidos y famosos reportan que sus usuarios de Instagram fueron hackeados a través de un link

El hackeo de la red social Instagram es un mal que cada vez ataca a más personas. Casi a diario ves en las historias de perfiles de conocidos que piden reporten su perfil porque un malintencionado se ha apropiado de él.



Sin importar el número de seguidores, con cientos, miles e incluso millones, es una desafortunada acción que a cualquiera puede atacar. Un ejemplo claro es el instagramer dominicano Chris Videos, quien hace pocos meses perdió su cuenta de un millón de seguidores.



En la mayoría de los casos consultados para este trabajo, salió a relucir una acción en común entre estos desconocidos que se acercan a través de su mensajería en la misma aplicación o a través de otra red social.



Su modos operandi es el siguiente, primero te atraen con cualquier tipo de información para que entres a un link. Horas después, el acceso a tu cuenta en esta red social es imposible porque ya han cambiado la contraseña y les pertenece. En algunos casos se hacen pasar por el dueño de la cuenta para estafar a los seguidores de esa persona o cambian el usuario para vender la cuenta, si esta posee un número alto de seguidores.



En la anguistia de tratar de recuperar el usuario, esos maleantes digitales piden dinero para devolverte el acceso.



Un usuario que recientemente fue víctima de robo de perfil, denunció a periodistas de este medio que una desconocida le llamó por mensaje directo para hablarle de un proyecto de trading y a través de esa conversación perdió su cuenta.



“Una página me escribió para hablarme de un proyecto con el que podía ganar dinero, yo le seguí respondiendo porque vi que una persona a la que yo seguía la recomendaba en sus historias. Me pidieron mi correo y número de teléfono para enviarme información y a las pocas horas ya yo no tenía cuenta”, nos explicó Noemí.



Señaló que posteriormente le escribieron por WhatsApp para decirle que si quería recuperar su cuenta debía pagar 500 dólares.



El administrador de redes, Edwin Bautista, explicó a elCaribe cómo operan específicamente estos hackers, señalando como el método más común el “phishing”, un término proveniente del idioma inglés conocido como “fishing”, que en español significa pescar.



“Lo que hacen es que te mandan un link de que te has ganado un bono, un premio, para un juego, o para mostrarte una foto. Cuando entras al link, aparece la página de inicio para que te conectes a Instagram, entres tus credenciales e ingresar a la información en el link. Ahí está el truco, se trata de una página falsa, que luce igual que Instagram, pero no lo es y eso es a lo que se le llama phishing”, señaló.



Hay factores que indican que tu usuario está siendo hackeado. Actividades como no poder acceder a la cuenta, la aparición de desconocidos en la lista de seguidores y mensajes de personas que no conoces, o varios dispositivos no reconocidos conectados a tu cuenta, alertan de que algo no anda bien. Para ello es recomendable ir a seguridad, cambiar la contraseña y cerrar la sesión en todos los equipos conectados.



¿Cómo evitar que te hackeen el usuario?



Para evitar ser engañado, Bautista indica que es necesario que “siempre tengan pendiente, en caso del phishing, el link antes de clickear y no abrir ningún mensaje o link de una persona desconocida”.



En el caso de Instagram, también pueden activar la función de Verificación de dos pasos, para que la misma aplicación remita un código a tu teléfono celular con el que únicamente tú podrás acceder a la cuenta.