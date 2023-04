El sacerdote Wilfredo Montaño habla sobre cómo vivir el sentido original de la Semana Mayor

La Semana Santa dice su concepto en el nombre. Es un tiempo para que los humanos nos acerquemos más a la santidad que Dios nos invita; a sacar un tiempo para él, reflexionar y reconocer el sacrificio que hizo Dios entregando a su único hijo para que muriera por los pecados de la humanidad.



Sin embargo, en estos tiempos, cuando se menciona la Semana Santa, muchos también piensan en vacaciones, descanso, playa, habichuelas con dulce, trenzas y cuidado de la piel, dejando de un lado el sentido original de esta Semana Mayor.



Wilfredo Montaño, sacerdote de la parroquia San Felipe y Sagrada Familia, en el sector San Carlos, también conocido como “El Padre de la Alegría”, habló para elCaribe sobre cómo dar ese sentido original si eres creyente, sin importar si te congregues o no a una iglesia o a cual pertenezcas.



El padre explica que la Semana Santa es el momento para conectar con Dios. “Semana Santa es un encuentro con Dios. Un tiempo para buscar la santidad y saber que Dios está en mi vida, en mi deserción y en mi fracaso. En todo lo que es mi vida, Dios está ahí, y me invita a la santidad, me invita a dar el paso, a reconocer, a la reconciliación y me invita a un apartado”.



A ese apartado al que invita Dios a través de la iglesia, Montaño hace énfasis en que para vivirlo a plenitud, lo adecuado sería sumarse al calendario de fe que ofrece la iglesia, pero si por una u otra razón decides que quieres hacerlo desde el hogar, también puede ser posible.



“Desde el hogar también se puede tener ese encuentro con Dios, porque Semana Santa significa tener ese encuentro con Dios, desde donde esto y puedo alcanzar esa santidad. Ese momento en el que el hombre se conecte con lo divino y lo eterno que se ve tan distante. Saber que Dios está conmigo y yo no estoy solo. Eso es lo que hace muchas veces que la persona pueda estar combatiendo por siempre estar alegre en el Señor”, explica.



Lo importante es lograr ese ambiente y armonía para poder conectar, “lejos de los ruidos del mundo y para poder encontrarme con la presencia real de Dios en mi vida. Los valores deben de permanecer en esa familia, durante ese trayecto, no importa qué estés haciendo, lo que importa es que tengas tiempo para permanecer en la presencia de Dios y en sus valores, y esos valores lo que van a hacer es que Dios se haga presente y más en este tiempo”.



La idea no es que los templos sean la única alternativa para las actividades de Semana Santa, sino que también, quienes creen, pueden encontrar ese sentido desde los monumentos religiosos, lugares turísticos orientados a la fe, casas de retiro, entre otros espacios armónicos.



“La iglesia tiene un itinerario de fe y es importante y hermoso. Hay otro calendario que se ha profundizado por la situación del mundo globalista, en el que el hombre ya no va a Dios. En esta Semana Santa, si viene un cantante o hacen un concierto, incluso en Viernes Santo, la gente compra su taquilla o los hoteles están llenos. Pero esa gente va a escaparse de su soledad, de su dolor, de su sufrimiento y no se dan cuenta que ahí no está Dios, sino que está dentro de ellos, no en donde ellos lo están buscando”, culmina diciendo.



En ese momento de dolor, sufrimiento o alegría que estés viviendo durante la Semana Santa, Dios busca pasar por tu vida, pero para eso, hay que buscar el espacio y el momento para estar en la disposición de recibirlo.

Valores

“Los valores deben permanecer en la familia, durante ese trayecto, no importa qué estés haciendo o dónde estés”.

Sentido

“La Semana Santa es lo más fundamental que tiene el hombre en su vida. Significa que Cristo se hace presente en nuestra vida”.