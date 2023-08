La periodista y experta en moda aseguró que no todas las tendencias de belleza son adecuadas para todos y algunas pueden ser perjudiciales para la salud

Cuando entras a TikTok, según tus preferencias, el algoritmo te brinda un abanico de videos. Según la periodista y experta en moda, Shirley Gómez, las recomendaciones más comunes incluyen consejos para una piel sana y radiante, así como tutoriales, consejos sobre cómo aplicar maquillaje para diferentes ocasiones, peinados, cuidado del cabello, reseñas, consejos sobre diversos productos, el uso de ingredientes naturales, consejos sobre alimentación, ejercicio, hábitos saludables e información sobre el enfoque en la importancia del autocuidado y la salud mental para mejorar la belleza desde adentro hacia afuera.



“Es importante recordar que cada persona es única y lo que funciona para una, puede no funcionar para otra. Siempre es recomendable investigar y consultar con profesionales antes de probar nuevos productos o tratamientos”, advirtió Gómez.



Para Gómez, es importante tener en cuenta que la belleza es subjetiva y que cada persona es única. “No todas las tendencias de belleza son adecuadas para todos y algunas pueden ser perjudiciales para la salud. Tik Tok es la cuna de recomendaciones desastrosas, entre ellas, podemos encontrar la extensión excesiva de pestañas, el microblading y cejas extremadamente definidas, el uso excesivo de productos para el cuidado de la piel, tendencias extremas de maquillaje, como por ejemplo, aplicar muchas capas de base”, señaló. Además, resaltó que es posible ver promociones de tratamientos estéticos no probados o realizados por personas no calificadas, así como el blanqueamiento dental excesivo, que puede dañar el esmalte y provocar sensibilidad dental.



Según Gómez, hay que estar alerta ante cualquier tendencia que ponga en duda nuestro sentido. “Si pone en riesgo tu salud, si tiene efectos irreversibles o si fomenta estándares poco realistas, entonces es un gran “red flag”, dijo con ahínco.



De acuerdo a la experta, seguir tendencias extremas o que el resultado de un aspecto poco favorecedor en la vida cotidiana, puede que hacer que las personas se sientan incómodas o inseguras.



¿Por qué se vuelven virales si realmente no son buenas?

“El deseo de pertenecer a un grupo generalmente lleva a las personas a tomar decisiones por impulso. Aunque algunas tendencias de belleza son sencillas y no ocasionan algún problema a largo plazo, siempre hay que tener pendiente que se requiere un solo error para que algo se convierta en irreversible”, manifestó.



El seguir algunas tendencias, sostuvo, puede ocasionar efectos irreversibles en la apariencia, como procedimientos estéticos mal realizados que pueden dejar cicatrices o cambios permanentes no deseados. Pero, el desarrollo de trastornos de imagen corporal es altamente alarmante. “Cualquiera se puede describir como experto en belleza en las redes sociales, sin embargo, lo ideal es seguir personas que han demostrado su experiencia, ya sea porque han estudiado ciencias, cosmetología o dermatología, o son periodistas de belleza que trabajan en un medio de comunicación y tienen acceso a las mejores fuentes de información”, puntualizó la joven periodista.



En el mundo de la belleza, ¿cuál es la parte más delicada?

Definitivamente, la salud de la piel. “La piel es el órgano más grande del cuerpo y está expuesta a diversas influencias externas, como la radiación solar, la contaminación, el maquillaje y los productos químicos” dijo.

Shirley Gomez.

Algunos productos de belleza pueden contener ingredientes que pueden causar irritación o reacciones alérgicas en la piel, provocar la aparición de acné y otros problemas cutáneos.



Algo que mantiene a Gómez constantemente preocupada es la exposición prolongada al sol sin protección. “Quiero crear una cultura del cuidado de la piel en República Dominicana, donde todas las personas comprendan que el sol causa envejecimiento prematuro y es un mayor riesgo de cáncer de piel. La prioridad debe ser siempre la salud y el bienestar de la piel, más allá de las tendencias de belleza”, señaló Gómez.