La periodista venezolana Angélica Brito, a través de su proyecto comunicacional, habla de valores

Después que la periodista Angélica Brito se convirtió en madre sintió la necesidad de ser un ejemplo para sus hijos haciendo algo por el mundo y la familia. En un momento se preguntó: ¿Qué puede hacer para aportar a mi sociedad, a mi comunidad, a mi país, a Latinoamérica?, lo cual encontró en su proyecto comunicacional “La Cartilla de Geli”.



“Siempre nos estamos quejando de todo, y la idea es accionar. Quizás yo no puedo cambiar el mundo, pero sí el mundo de alguien a través del fomento de los valores”, dijo Brito.



Aunque su proyecto se transmite en Venezuela de manera radial, en países como República Dominica es posible acceder a su contenido a través del Instagram @lacartilladegeli.



¿En qué consiste?



En unos minutos, Brito cuenta una historia versada en la que orienta a las familias sobre los valores y temas que afectan a la sociedad.



“Es un espacio donde narro situaciones de la vida real. Lo hago en forma de capítulos”, compartió con elCaribe.



Con esta iniciativa, Brito busca evitar embarazos en la adolescencia; que los niños sean tentados por los vicios. Asimismo, fomentar los valores como el respeto y la honestidad.



“Es permitir que la infancia se viva en etapas adecuadas, sin acelerarse. Que las niñas tengan valores, que reconozcan cuánto valen, y que los varones no caigan en la delincuencia, etc”, manifestó Brito sobre el objetivo de su proyecto.



Cuando escuchas las historias “te percatas que riman, que son como una canción. Lo estoy haciendo lo más ameno posible para que los niños y adolescentes puedan aprender de una manera fácil y rápida. Al final, son consejos”, compartió la periodista, quien aseguró que de esta forma se puede cambiar para bien la vida de alguien.



Lo que más le preocupa a Brito es la falta de honestidad. “Por eso hay tanta corrupción, tanta delincuencia. Cuando una madre le enseña constantemente a su hijo: “Esto no es tuyo. Eso es ajeno, y lo ajeno no te pertenece”, el niño aprende y no va a engañar o a mentir. Eso transforma las comunidades. La honestidad es uno de los valores más importantes y lo debemos rescatar”, puntualizó.