Desde ingenieros hasta genetistas enaltecen el nombre de República Dominicana en tierras extranjeras

La dominicana Gelem Lluberes, con 38 años, es la mujer más joven, latina e ingeniera en la empresa tecnológica multinacional Siemens Energy. Ella es responsable del vertical de Ventas de Tecnologías de Redes Energéticas a nivel mundial. Esta profesional está dejando una huella que trasciende, al utilizar sus conocimientos para hacer que la energía sea más ecológica, contribuyendo así al logro de uno los objetivos más ambiciosos de la agenda de desarrollo sostenible a nivel mundial.



Lluberes inició su camino profesional con el título de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y hoy es responsable de la ejecución de los acuerdos de servicio para la generación de energía, supervisando los mercados de Europa, África y Asia. Además, se desempeña como miembro de la junta de Future Energy Leaders en el World Energy Council.



Su experiencia en República Dominicana, España, Italia, China y Alemania, en combinación con su Maestría en Gestión de Negocios y Cambio, le han permitido contribuir a la Transformación Digital de Siemens.



Al preguntarle sobre sus inicios, Lluberes narra que obtuvo su primer empleo cuando apenas cursaba el primer trimestre en la universidad y que la curiosidad e ingenio que se promovía en el campus, con la apertura a la innovación e investigación, la ayudaron a resolver problemas que otros decidían no enfrentar; y así fue creciendo en varias empresas y roles laborales tanto en el país como en el extranjero.



Las características que, asegura, le han abierto camino son: trabajar con amor – como una abejita para su colmena comenta entre risas-, con curiosidad y tomando decisiones audaces para el bienestar de los equipos y empresas en los que ha tenido la oportunidad de colaborar. “Los sueños se cumplen a base de esfuerzo, preparación, honradez y humildad”, aconsejó a los jóvenes al tiempo que destacó la resiliencia, la preparación y el trabajo en equipo como características indispensables para la superación profesional.



Un genetista que pone en alto a RD



Otro orgullo dominicano es el genetista metabólico pediátrico Juvianee Ibrahim Estrada Vera, quien se destaca en el extranjero y lo hace ayudando a descubrir cómo mitigar los riesgos de afecciones genéticas e identificando opciones de tratamiento para estas enfermedades.



Su notoria labor y sus investigaciones sobre la enfermedad de Erdheim Chester, un programa de investigación único en el mundo, le han merecido diversos reconocimientos, entre ellos, Genome Recognition of Employee Accomplishments and Talents y uno entregado por los pacientes que sufren Erdheim Chester, por sus aportes a la mejora de su calidad de vida y su temprana detección.



En la actualidad, es investigador clínico en la rama de Genética Médica, sección de Bioquímica y Genética Humana en los Institutos Nacionales de la Salud (NIH por sus siglas en inglés), la agencia de investigación médica más importante de Estados Unidos. Además, imparte docencia sobre tamizaje neonatal, errores innatos del metabolismo y genética del cáncer a estudiantes de medicina y residentes que rotan por la electiva de genética médica o hacen programas de entrenamiento en genética médica o bioquímica.



“Mientras estaba en la escuela de medicina y con la guía de Zoila Herrera, profesora de genética clínica en INTEC, me interesé en seguir una carrera en genética médica. La capacitación en este campo no estaba disponible en RD. Debido a esto, completé el proceso necesario para solicitar residencias médicas en los Estados Unidos”, relató sobre cómo se despertó su interés por esta rama de la medicina que no es convencional en el país.



Luego, agregó, completó su capacitación en pediatría general en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Nueva York y el Centro Médico Downstate en Brooklyn, Nueva York.



A partir de ahí, se unió al Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano (NHGRI por sus siglas en inglés) y en la actualidad supervisa las operaciones clínicas diarias del programa clínico de genética del cáncer en centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesda, Maryland, Estados Unidos, conocido como el Hospital Naval Bethesda, y brinda apoyo a la investigación para el Programa de Investigación del Centro de Cáncer Murtha.



“Tener el privilegio de trabajar en un entorno donde podemos usar herramientas de medicina genómica e implementarlas para comprender por qué un niño tiene debilidad muscular o retrasos en el desarrollo y comprender por qué una pareja joven no puede tener hijos o explorar si los cánceres en una familia son hereditarios o no, me permite practicar la genética desde una perspectiva diferente con el objetivo de mitigar las complicaciones y tal vez prevenir afecciones médicas”, aseguró con orgullo.

Juvianee Estrada Veras. Kheilydis Acevedo Romero.

Parte de un futuro sostenible



Otra apasionada de su profesión en el extranjero es Kheilydis Acevedo, directora de recursos humanos en la cadena de fabricación y cadena de suministro de Imperial Brands PLC, una de las compañías tabaqueras que más importa del mundo, ubicada en Hamburgo, Alemania.



Tras graduarse con máximos honores como Ingeniera Industrial en INTEC, realizó estudios en Dirección de Producción y Dirección de Operaciones. También tiene Maestrías en Dirección de Proyectos y Dirección de Operaciones Portuarias.



Antes de fungir como directora de Personas y Cultura en la empresa tabaquera, Acevedo trabajó con grandes marcas como Shell International y fundó en Barcelona la empresa Evolium, firma consultora de tecnologías de la información, en la que manejó cuentas como Vodafone en Londres, Local Billing Global, AVG Antivirus Global, La Caixa, BBVA, Banco Sabadell, entre otros.



Mientras que en el país puso en marcha la empresa CSPM Consulting, consultora especializada en estrategias corporativas y dirección de proyectos, trabajando con marcas como Chivas Regal, Absolut Vodka, The Glenlivet, Royal Salute, Beefeater, Total, Montecristo, Romeo y Julieta, entre otras en más 20 países en Centroamérica y el Caribe.



Al reflexionar sobre sus inicios, aseguró que el trabajo arduo y constante, así como el ambiente colaborativo y retador vivido en sus primeros años en la academia, la prepararon para un mundo laboral incierto, donde la confianza tanto en su equipo como en sí mismo generan una actitud de determinación que permite afrontar los retos de manera positiva, reconociendo fortalezas y oportunidades de desarrollo.



“En cada posición que he ocupado a lo largo de mi carrera, he tenido la dicha de cada día poder impactar positivamente el desarrollo de las personas y ser parte del futuro sostenible de las organizaciones”, aseguró Acevedo, al agregar que es lo que más orgullo le genera.

Profesionales

Los profesionales dominicanos siguen abriéndose paso en carreras de vanguardia y dejando un legado de crecimiento y desarrollo a su paso.

Habilidades

Estos jóvenes sobresalen por sus competencias y habilidades, así como por su capacidad de ofrecer soluciones innovadoras que están transformando nuestra vida cotidiana.