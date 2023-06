Techy Fatule es una cantautora que no admite medias tintas. O te gusta o no. Su estilo es suyo. Por su timbre de voz se le puede identificar. Pero también por el estilo de escribir canciones. Su crecimiento ha sido importante en los últimos cuatro años y la pospandemia le ha dado alas para salir a flote de nuevo.



El viernes pasado presentó un nuevo tema con un video muy particular. Del hecho hay que destacar que el venue estaba repleto de amigos y de prensa. Desde Janina Rosado y Chocolate hasta Judith Rodríguez, la actriz de Dossier de ausencias y Rafaela.



Para la producción del tema escogió a Alex Mansilla “que fue el primero que me abrió las puertas” y que estaba claramente allí.



“Estoy en una etapa de mi vida que yo siento que ameritaba. Este espacio donde nos encontraremos y pudiera expresarles cuánto me ha costado tanto en bien como algunas cosas difíciles, llegar hasta el punto en que estoy en mi vida. Y donde he encontrado la alegría que no creo que se me devuelva ya, porque estoy en una etapa en que me conozco. Y como me conozco me atrevo a hacer cosas diferentes”, expresó durante la presentación del tema y del video.



Su hermana Karla Fatule, allí también, como debe ser, fue la directora del video, una producción de Panamericana Films. El audiovisual es una pieza bien realizada artísticamente hablando, con una exploración honesta de la sensualidad, del amor, de la frescura del amor. Su título es “Que me quedes tú”, lleno de sugerencias. El modelo del video es el propio esposo de Techy.



Como lo bueno hoy no se ve, como estamos viviendo la cultura de la grosería y de la mala calidad artística, no es de extrañar que a cinco días de lanzado el video solamente acumula 45 mil visualizaciones en YouTube.



Así son los tiempos que vivimos.