El despegue del 5G, el trabajo híbrido, la ciberseguridad y consolidación de la inteligencia artificial están en la mira

La IA generativa se posiciona como una de las tendencias tecnológicas más destacadas para el año 2024, tanto por su rápido desarrollo como por una adopción generalizada en múltiples sectores empresariales. Una predicción que cuenta con el respaldo de diferentes firmas analistas a nivel internacional, y que ha marcado buena parte de sus presentaciones y eventos tecnológicos desde mediados de 2023.



Junto con la inteligencia artificial generativa, se vislumbran otras tendencias tecnológicas que moldearán la escena empresarial. Entre ellas se incluyen la tecnología sostenible, las aplicaciones inteligentes y la adopción del trabajo híbrido.



Por todo ello, si está considerando realizar inversiones en transformación digital para potenciar la productividad y competitividad, promover la sostenibilidad e innovación en su empresa, la plataforma tecnológica AuraQuantic invita a conocer las tendencias en tecnologías estratégicas que tendrán mayor impacto en este año.



Lista de tendencias tecnológicas



La IA generativa, también denominada IA Gen, ha sido una de las tecnologías que mayor atención acapararon a lo largo de 2023, tanto por parte de los medios de comunicación como de las firmas analistas, debido a distintas razones. En particular, entre los momentos más destacados se encuentran el lanzamiento de la última versión de ChatGPT —GPT-4— y Bard, propiedad de Google.



Ante este escenario, conviene preguntarse ¿qué novedades podemos anticipar para esta tendencia tecnológica en 2024? Tal y como explica la firma analista International Data Corporation en su informe IDC FutureScape: Worldwide Artificial Intelligence and Automation 2024 Top 10 Predictions, “la IA generativa toma el protagonismo” y constituirá un “impulsor crítico externo que configurará la planificación global de TI y de los negocios”. Tanto es así que, “el 33 % de las empresas del G2000 utilizarán modelos comerciales innovadores para duplicar su potencial de monetización de la IA generativa”.



Tecnología sostenible



La tecnología es un aliado imprescindible para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos dentro de la Agenda 2030. Algunos ejemplos concretos de aplicación, los encontramos en la generación de energía limpia y asequible, mediante la construcción de redes y ciudades inteligentes; junto con las medidas de acción contra el cambio climático, donde se destacan la creación de centros de datos y sistemas de alimentación eléctrica ecológicos. De este modo, todas aquellas soluciones que buscan preservar los principios de sostenibilidad y minimizar el impacto medioambiental, forman parte de lo que se conoce como tecnología sostenible o sustentable. Entre las opciones más destacadas figuran: De acuerdo con una investigación publicada por la revista Nature, bajo el título The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals, la IA puede facilitar el cumplimiento del 79 % de los ODS, “generalmente a través de una mejora tecnológica, que puede ayudar a superar ciertas limitaciones actuales”. En este contexto, la modelización de posibles impactos generados como consecuencia del cambio climático representa un ejemplo de sus múltiples aplicaciones.



Despegue del 5G



La llegada del 5G marcará un cambio fundamental en la conectividad como tendencia tecnológica. Las redes 5G ofrecen velocidades mucho más rápidas y una menor latencia que sus predecesoras, lo que permitirá la transmisión de datos de alta velocidad y la conexión de dispositivos a una escala sin precedentes. Esto impulsará la Internet de las Cosas (IoT) y habilitará aplicaciones revolucionarias, como la cirugía a distancia y vehículos autónomos.



Ciberseguridad



A medida que nuestra dependencia de la tecnología crece, la ciberseguridad se convierte en un tema de suma importancia y como una tendencia tecnológica. En el 2024 se desarrollarán soluciones de seguridad más avanzadas para proteger datos y sistemas críticos. La adopción generalizada de tecnologías como blockchain y la autenticación biométrica jugarán un papel esencial en la prevención de amenazas cibernéticas.

Empresas abrazan el esquema híbrido

Antes que nada, ¿de qué se trata el trabajo híbrido? El trabajo híbrido es un modelo laboral que fusiona el trabajo en la oficina y el trabajo remoto, en busca de proporcionar una experiencia laboral más rica para ambas partes, y aprovechar las ventajas de la tecnología. Como vimos, ha ganado prominencia debido al avance tecnológico y es consecuencia de la influencia de la pandemia que impuso el distanciamiento físico y la evolución del panorama laboral hacia el teletrabajo.