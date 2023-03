La tendencia dosmilera, que gira entorno a armar los outfits a base de ropa denim, vuelve a ser moda esta temporada.



Si eres amante y seguidor de las tendencias de moda, seguro que ya has notado cómo celebridades, fashion bloggers e influencers, traen a la vida piezas hechas con uno de los materiales favoritos en la mayoría de los armarios, principalmente por el tema de su comodidad.



Otras alertas palpables, con la que se hace un llamado a utilizar esta moda, son las tiendas en diversos centros comerciales del país, que vistieron a sus principales maniquís con sus colecciones alusivas esta tendencia.



La moda “total denim”, que viene dando alerta de que podría ser nuevamente la tendencia de esta temporada, es una moda antigua y de las más versátiles en la historia.



La moda de los 2000 que regresa



Es una tendencia que tras más de dos décadas se vuelve a imponer en la industria de la moda. Considerado un look dosmilero que se popularizó en el año 2000 con la icónica llegada de Britney Spears y Justin Timberlake a la alfombra roja de los American Music Awards de 2001. En ese entonces se creyó que sería una moda que no regresaría, pero en 2014 se demostró lo contrario cuando la artista Katty Perry y Riff Raff hicieron honor a la pareja vistiendo un total denim look durante los MTV Video Music Awards.



El año pasado se volvieron a activar las búsquedas inclinadas a esta tendencia, luego de que Kanye West y Julia Fox llegaran honrando este textil, durante la Semana de la Moda de París 2022.

Katty Perry y Riff Raff en Premios MTV 2014. Cardi B combina su outfit con zapatos en denim. Britney Spears y Justin Timberlake en American Music Awards de 2001. La periodista Airam Toribio luce un conjunto de falta, top y chaqueta en esta textura.

Una textura versátil



Lo que hace que el uso de la ropa jean, vaquera o denim sea versátil y diversa, es que su color y textura pueden ser fácilmente combinados con cualquier pieza, haciéndola lucir interesante, casual y fashionista.



Algunos optan por vestir totalmente de la tela, combinando la parte de arriba y abajo del mismo material, con piezas como chaqueta o camisa y pantalón; mini falda y top o simplemente un vestido hecho totalmente denim. Hay quienes se arriesgan y van vestido desde la ropa hasta lo zapatos, totalmente en denim, como lo ha hecho la rapera de ascendencia dominicana, Cadi B, en más de una ocasión.



Otros hacen del denim una pieza clave en sus outfits, agregando ese toque casual al sumar una chaqueta denim a sus vestuarios. Por igual, dando una perspectiva clásica, interesante y cool.



Algo interesante y diferente que ha venido ocurriendo con el paso de los años y esta moda, es que no se ha quedado solo en la apariencia completa de esta tela, sino que también se ha ido diversificando con la adaptación de estampados de otras texturas, imágenes impresas e incluso dibujos pintados sobre la misma tela.