Saphnelo hace que la enfermedad no se vuelva catastrófica y que la persona pueda tener calidad de vida, mantener una actividad laboral y ser productiva

¿Podrías imaginarte teniendo que combatir día tras día los síntomas del lupus eritematoso sistémico (LES)?



Es difícil pensar que una enfermedad afecte negativamente múltiples aspectos de la calidad de vida de una persona y que dentro de los síntomas que se pueden exacerbar con los brotes se encuentren: marcas en la piel, pérdida de cabello, función cognitiva, dolor, debilidad, sequedad en la boca, fatiga, fiebre, síntomas similares al resfrío, fotosensibilidad visual o agarre reducido de la mano.



Es que el LES es “una enfermedad autoinmune crónica compleja, la cual puede causar daños a largo plazo en diferentes partes del cuerpo, como articulaciones y la piel, así como en órganos vitales como riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y cerebro, e incluso desarrollar complicaciones que provoquen la muerte”.



Durante la presentación del primer y único tratamiento biológico en su tipo llamado Saphnelo, de AstraZeneca, tuve la oportunidad de escuchar importantes informaciones ofrecidas por dos reumatólogas más el testimonio de pacientes que han tenido que lidiar con la enfermedad durante 20 años.



La reumatóloga, Violeta Rosario, comentó que a RD no había llegado ninguna medicación específica para lupus. “Todo lo que usamos son medicamentos que han sido creados para otras enfermedades y que los hemos extrapolado al tratamiento de la enfermedad, entonces, realmente es una ganancia que se tenga un medicamento tan novedoso y que todavía no está disponible en muchos países del mundo; aparte de que es muy efectivo por lo que se reporta en los estudios clínicos y es muy seguro”, indicó Rosario.



Sobre el medicamento, la doctora destacó que evita efectos secundarios, hace que la enfermedad no se vuelva catastrófica y que la persona pueda tener calidad de vida. “Al día de hoy hay un 95 % de sobrevida en los pacientes con lupus a cinco años, medicamentos, así que vayan surgiendo van a alargar esa cantidad de años”, argumentó Rosario.



Paola Gottschalk, reumatóloga e inmunóloga clínica, explicó que los factores de riesgo para el desarrollo de LES incluyen la susceptibilidad inherente, los desencadenantes ambientales y la desregulación del sistema inmune.



El lupus eritematoso sistémico de moderado a grave provoca inflamación de múltiples órganos que se traduce en erupciones cutáneas extensas, artritis, miocarditis, dolor articular intenso y fatiga debilitante para los pacientes.

Violeta Rosario y Paola Gottschalk.

“Lo mejor para el paciente es tener un diagnóstico temprano y una evaluación oportuna con un equipo que realmente garantice que está recibiendo la medicación adecuada en ese momento; evitar las secuelas es elemental para que la persona pueda continuar con su vida productiva, familiar y social”, expresó.



Gottschalk dijo que la llegada del medicamento es una nueva alternativa porque hay pacientes que “tienen una evolución tórpida donde entendemos que representa un reto para el médico que lo está tratando, donde hay que agregar terapias y, a pesar de eso, vemos que no tiene una evolución adecuada”.



A seguidas informó que para aquellos “que tienen una evolución no satisfactoria, con pocas respuestas a medicamentos y con alta actividad persistente o recaídas frecuentes, se trata de una nueva herramienta que se espera sea la respuesta y que el acceso a esa medicina se logre de una manera adecuada para tener una respuesta clínica más satisfactoria”.



Saphnelo es un anticuerpo monoclonal humano indicado para el tratamiento de pacientes adultos con lupus eritematoso sistémico de moderado a grave que estén recibiendo la terapia estándar. Contiene menos esteroides.



Entre sus funciones se encuentran las de bloquear los procesos inflamatorios e inmunológicos; al tiempo que bloquea la diferenciación de células plasmáticas y normaliza los subconjuntos de células T periféricas. Los indicadores dicen que 53 % más pacientes experimentaron reducción en la actividad de la enfermedad mejorando su calidad de vida. “La prevalencia de algún tipo de lupus estimada en América Latina es de aproximadamente 72 casos por cada 100,000 habitantes, de los cuales cerca del 90 % de los pacientes diagnosticados son mujeres”, dijeron.