Una alianza para ponerle sabor a la espera en el AILA

Email it

AILA. En todo lo que tiene que ver con viaje la gastronomía tiene relevancia, sobre todo, en estos momentos en los que el turismo se ha convertido en el protagonista de la economía nacional. Ponderando estos aspectos es que Before Boarding acaba de establecer una alianza estratégica con el chef Erik Malmsten y el Aeropuerto Internacional de las Americas (AILA).

Sala en el AILA.

La espera en el AILA



El objetivo de este acuerdo, que no tiene fecha de caducidad, es hacer que los pasajeros no solo reciban un servicio de calidad mientras esperan en el Aeropuerto Internacional de las AméricasV(AILA) José Francisco Peña Gómez, sino que vivan una experiencia entre el confort y la buena comida.



De hecho, a la vez que dieron a conocer la referida alianza, Imad Al-Asmar, gerente general de Before Boarding también anuncia la apertura de su nueva sala ‘Sky The Lounge’ con un menú a la carta a tres tiempos. En los demás espacios se mantendrá una línea de ‘Classy Food to Go’, siempre apostando a la calidad y al buen servicio que caracterizan la marca.



Destacan que han apostado al talento culinario del chef Erik, por entender que éste es un valor agregado que, junto a la visión de servicio de los representantes del establecimiento, hace posible una fusión que lleva al cliente a vivir esa experiencia de bienestar que le proporciona Before Boarding.

“La propuesta gastronómica que él ha diseñado para nuestros pasajeros, es reconocida por la exquisita preparación y presentación de cada uno de los platos que se sirven durante los tiempos de desayuno, almuerzo y cena”, resalta Al-Asmar en un comunicado de prensa. Adicionalmente, podrán disfrutar de un menú a la carta con un concepto de cocina mediterránea de autor.

Variedad en el menú

Precisamente para que la gente viva y disfrute de una sabrosa experiencia es que disponen de ricos platillos. En ‘Sky The Lounge’ puede comer a la carta. En las demás salas puede degustar de bocadillos recién preparados, a cargo del equipo de cocina que comanda el experto en arte culinario. “Esas delicias que se cuecen en un ambiente confortable y ameno son las que despertarán en nuestros clientes, el deseo de probarlas desde el amanecer hasta el anochecer sin tener que salir nunca del aeropuerto”, comentan en el documento.



Esta propuesta gastronómica viene acompañada de una selección de bebidas, compuesta por los mejores vinos y espumantes, así como por una carta de coctelería y zumos naturales que permitirán además, el logro de un buen maridaje con las recetas creadas por el chef.

Sobre Before Boarding

Se trata de ese espacio seguro, tranquilo y confortable que usted necesita antes o después de viajar; ya sea por negocio, vacaciones, viajes familiares, en grupo o en pareja. Mientras disfruta o descansa, el personal de Before Boarding se encarga de realizar todo lo necesario para su salida o llegada al país. Traslada y localiza su equipaje, hace su proceso de migración totalmente privado y le acompaña al momento de su abordaje o desembarque. Durante su espera, en los salones encontrará un ambiente distinguido, un entorno privado y acogedor con una amplia selección de bebidas y deliciosa comida.

Trayectoria de Erik Malmsten

Con una experiencia culinaria logreada en los fogones de restaurantes de 1, 2 y 3 estrellas Michelín en Europa y Estados Unidos, Erik Malmsten ha sabido crear platos únicos y aventureros inspirándose en lo que ve a su alrededor. Este profesional de padre sueco y madre dominicana, ha cosechado muchos éxitos a lo largo de sus 18 años de carrera. Tal es el caso que, en el año 2005 fue finalista en la ‘Copa Mundial de Chefs, Bocuse D’or’, en Lyon, Francia donde representó a Suecia, su país. En República Dominicana ha logrado posicionar varios restaurantes entre ellos O.Livia, Okazu, Odette y Odil.