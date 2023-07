La doctora Bethania Martínez señaló que tres ARS tienen coberturas, pero los proveedores del programa no se conocen



En el año 2011, motivada por atender pacientes que tenían dolor, la doctora Bethania Martínez del Villar creó la primera unidad intervencionista de manejo del dolor llamada Unidolor.



Aunque el dolor era tratado anteriormente como una simple sintomatología, durante una entrevista con elCaribe la médico-intervencionista en manejo del dolor resaltó que desde el 2017, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el dolor como una enfermedad y su tratamiento como un derecho humano.



“Unidolor nace con la intención de mejorar la calidad de vida de pacientes que están sufriendo. En la actualidad, el dolor es calificado como una enfermedad, y no como un síntoma porque tengo una hernia del disco, una enfermedad oncológica o porque tengo dolor a raíz de un accidente y me quedó de secuela. El dolor es una enfermedad en sí misma, catalogada por la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y, por ende, hay que atenderla en los niveles de atención”, destacó la también presidente de la Asociación Dominicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor y Cuidados Paliativos (ADETDYCP).



¿Existen suficientes especialistas en esta área?



Al cuestionar si en el país hay suficientes médicos especializados en esta área, señaló que según la matrícula epidemiológicamente por cada 15,000 mil habitantes debe haber un médico experto en manejo del dolor, y evidentemente hay muy pocos. “Entendemos que siempre va hacer falta personal de recursos humanos para cualquier especialidad, sobre todo, en el manejo del dolor y los cuidados paliativos”, subrayó.



¿Qué hay de las coberturas a los pacientes?



En cuanto a las coberturas, refiere que en la actualidad, hay tres Administradoras de Riesgos de Salud que tienen cobertura, sin embargo, Martínez del Villar tiene un cuestionamiento: ¿quiénes son esos proveedores que ellos tienen dentro de sus programas de cuidados paliativos y manejo del dolor?, ya que aseguró “la sociedad no los conoce”.



“Nosotros no sabemos quiénes son los que tienen las contrataciones; desconocemos cuáles son los límites y cuáles son las bondades de los programas de cada una de esas Administradoras de Riesgos de Salud, pero lo importante es que hay cobertura”, indicó.



De acuerdo a la doctora, esas ARS, en un futuro no muy lejano, deben decir quiénes son los que están correctamente habilitados para prestar el servicio, porque evidentemente ese personal tiene que tener una formación y una calificación académica.



¿Conoce la población la importancia de este servicio de salud?



Según Martínez del Villar, la población no conoce el nombre de la especialidad, pero la necesidad de este servicio sí la entienden. “No solamente van a las unidades de dolor los pacientes oncológicos, también los pacientes con dolor crónico y agudo”, manifestó.



Pacientes oncológicos



Para la doctora es urgente que la gente también comprenda que el paciente oncológico necesita la intervención de un médico en cuidados paliativos y manejo del dolor porque en algún momento es probable que necesite del control de cualquiera de los síntomas propios de la enfermedad o síntomas en el avance de la parte curativa. “Cuando tú previenes sabes a qué se va a enfrentar ese paciente, sobre todo, en una enfermedad oncológica frente a un tratamiento como la quimioterapia, la radioterapia… en las que presenta síntomas y complicaciones como náuseas, vómitos, la pérdida de su pelo, de peso, el desgaste…”, puntualizó.