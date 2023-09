Entre cachapas y arepas, amantes de la salsa y hermosos paisajes, este país deslumbra ante los ojos de sus visitantes

Caracas, Venezuela. La primera vez que me interesé por Venezuela, apenas era una niña. Eran finales de los 90, y sonaba la salsa “Fan enamorada”, canción lanzada en 1998 por Servando y Florentino, un dúo que era la fascinación de niñas y adolescentes. Además, los programas de entretenimiento y telenovelas estaban en el gusto popular.



Para alrededor del 2013 se comenzó hablar de crisis económica, hiperinflación y escasez en el país sudamericano, lo que alejó paulatinamente cualquier intención de pensar en viajar a ese hermoso país. Sin embargo, fue acercando a República Dominicana a cientos y cientos de venezolanos. Era imposible no relacionarse con ellos, tener algún amigo o compañero de trabajo.



La gastronomía venezolana también estaba cerca de los dominicanos. Probar una cachapa, una arepa, chicha (bebida dulce a base de arroz), las fresas con crema, el pabellón (arroz, carne mechada, caraotas que aquí llamamos habichuelas negras y plátano maduro), papelón (limonada), o una cervecita de esas llamadas Polar o Zulia, estaba a nuestro alcance.



Así volvió Venezuela a entrar en mi lista de países por conocer. Con 916,445 kilómetros cuadrados tenía mucho que ofrecerme, por lo que me embarqué en esa aventura que rompió con mis expectativas de turista por los maravillosos lugares que pude visitar.



Pero, antes del viaje, debo confesar, que una de las interrogantes que recibía constantemente era: ¿a qué vas a Venezuela? Pues aquí les cuento a lo que fui, lo que encontré y lo que me llevé. Caminé algunas de sus calles, saboreé su gastronomía, disfruté de su gente y me llevé el mejor de los recuerdos.



El tiempo estimado de vuelo entre Santo Domingo y Caracas es de aproximadamente una hora y 20 minutos y cuesta alrededor de 400 dólares ida y vuelta, si optas por aerolíneas venezolanas. Al aterrizar, lo primero que disfruta todo venezolano y turista es: “Señores pasajeros sean cordialmente bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Maiquetía”. Justo ahí empezó la aventura.



Caracas



Hablemos de la capital de Venezuela, Caracas, y de sus paradas que se convierten en obligatorias para todo visitante. Allí, nació el Libertador Simón Bolívar. La casa que lo vio crecer hoy es un museo, con entrada gratis, que conserva algunas piezas y prendas. Está ubicada en el centro de Caracas y es fácil de llegar. Si utilizas el metro la parada más cercana es La Hoyada. Un dato importante es que el metro es gratis para personas mayores de 60 años, y sólo es posible abordarlo al pagar con tarjeta de débito, porque no aceptan efectivo.



Por allí también está el Museo Bolivariano que exhibe piezas de la historia de Venezuela. En el mismo trayecto están las tiendas de artesanía en las que encontrarás desde gorras, banderas, piezas para neveras y esculturas para estantes.



Mientras que para un descanso está la Plaza el Venezolano (antigua Plaza San Jacinto), uno de los espacios públicos más antiguos de Caracas que reúne a las familias cualquier día de la semana.



En tus paradas, incluye los paraguas multicolores del pasaje Linares, ubicados entre la avenida Universidad y la plaza El Venezolano. ¡No te arrepentirás!



Si vas desde temprano, también puedes añadir en tu ruta el parque Yo Amo Chacao y la Plaza Venezuela. Son lugares que no pueden faltar en el álbum de los recuerdos.



El Ávila y Parque del Este



Uno de los lugares que más me recomendaron en mi visita fue el Parque Nacional El Ávila. Esta formación montañosa es considerada emblema y pulmón vegetal de la ciudad. Tiene alturas que varían desde 120 hasta más de 2,765 metros sobre el nivel del mar en el Pico Naiguatá. Tienes tres opciones de vivir esta aventura: los más atléticos pueden subir caminando; en un vehículo 4×4 o en teleférico. Para disfrutar de las alturas, el teleférico es una excelente opción. Para acceder, si eres extranjero tiene un costo de 30 dólares por persona, pero si eres venezolano US$12. En el recorrido, que es de 20 minutos, apreciarás la ciudad. En el trayecto, coincidimos con dos observadores de aves, quienes mientras la cabina subía, detectaban y reconocían sonidos de algunas aves.



Allí tienes área de recreación, pista de hielo, cancha de “paintball”, simulador 4D y restaurantes con la mejor gastronomía de Venezuela. Para darte un “baño de pueblo” dentro del cerro está el poblado Galipán, pero si quieres un lugar más sofisticado deja que el Hotel Humboldt te dé la bienvenida. Es considerado una de las obras maestras del siglo XX en Venezuela, y no es para menos, debido a que fue construido en 1956 y supuso un reto para la arquitectura. Para una visita guiada, conocer la historia y tomarte fotos en sus espacios tiene un costo de alrededor de 12 dólares por persona. Si deseas pasar la noche, el costo es de unos 340 dólares. ¿Te animas?

Paseo de los paraguas multicolores. Parque del Este. Plaza Venezuela. Parque Nacional El Ávila. Plaza Bolívar en Guarenas. Preparación de cachapa. Arepa con huevo, queso y aguacate. Pabellón criollo. Casa Natal de Simón Bolívar.

¿Cómo llegar?



Si vienes en transporte público, puedes tomar el metro hasta la estación Colegio de Ingenieros, en donde deberás salir por la avenida Libertador norte. Allí encontrarás la línea de autobuses que te llevarán al teleférico, en la avenida principal de Maripérez. Deberás subir unas escaleras y a pocos metros te encuentras en la estación del sistema teleférico.



Ahora vamos al Parque del Este. Su visita nos transportó un poco al Mirador Sur en República Dominicana. Es un lugar ideal para el esparcimiento. La gente juega voleibol, realiza cumpleaños y picnic. También es posible dar un paseo en bote en el lago artificial que posee. El alquiler para dos personas es de 3 dólares y para cuatro es de US$5. Este lugar se encuentra justo en la salida de la estación Miranda.



La ciudad que me acogió, Guarenas



Aunque llegué a Venezuela con los ojos puestos en Caracas, Guarenas también me permitió descubrirla en múltiples oportunidades. El municipio de Guarenas, es el menos extenso de los que componen el Estado Miranda, posee un área de 142 Kilómetros cuadrados, y se encuentra a 40 minutos de Caracas. Entre sus opciones está Plaza Bolívar, Catedral Nuestra Señora de Copacabana, Iglesia la Candelaria, Museo de la Cultura… cuyos lugares están cerca y se pueden recorrer en un día. Como medida para impulsar el aprovechamiento del turismo ecológico y deportivo, fue validada una ruta de senderismo en el eje Guarenas-Guatire, en donde podrán realizarse distintas actividades como senderismo y parapentismo.

La Iglesia de San Martín de Tours en la Colonia Tovar.

La Colonia Tovar

Además del Parque Nacional El Ávila, la Colonia Tovar es uno de los lugares más recomendados por venezolanos y por turistas. Resulta imperdonable no recorrer sus calles y apreciar su gente y arquitectura. La historia cuenta que inmigrantes alemanes que llegaron a Venezuela hace casi 180 años fundaron lo que hoy es la Colonia Tovar, un pueblo conocido como “el pueblo alemán de Venezuela”. En el frío de la montaña es posible encontrar frutas y hortalizas de colores vivos, casas típicas alemanas, paisajes increíbles y una bonita iglesia en el centro del pueblo, todo en medio de un frío clima de montaña.

Visa

Para pisar tierra venezolana los dominicanos necesitan una visa de turista. Para la cita es necesario visitar la página web de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en RD.

Moneda

Aunque su peso es el bolívar, la fuerza del dólar está por encima, (el cambio es de 31.50 bolívares por un dólar).