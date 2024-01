Entre diciembre y febrero, diversos destinos del país se convierten en grandes atractivos por sus bajas temperaturas

Si el frío es lo tuyo, esta es una excelente época para visitar algunos de los lugares más frescos de República Dominicana. En el primer lugar que se piensa cuando se habla de bajas temperaturas y de ecoturismo es en Constanza, un lugar que el fin de semana pasado registró las tempraturas más bajas de los últimos 10 años con -10 °C.



Este municipio de La Vega sigue de moda por la excelente vista que produce el verdor de su sistema montañoso y las temperaturas templadas o cálidas que permanecen durante todo el año.



En este lugar puedes admirar la naturaleza, recorrer sus calles, disfrutar de balnearios, visitar diversos cultivos, tener una aventura sobre ruedas, degustar de la gastronomía y hacer senderismo. El Parque Nacional de Valle Nuevo, es uno de los lugares más visitados para hacer camping. En esa misma línea, Jarabacoa es otro lugar a visitar. En los últimos años ha tenido un gran auge debido al interés por el turismo ecológico y de aventura. Allí, la calle Hermanas Mirabal acoge a cientos de turistas que se dan cita para disfrutar de Café Colao y Helados Ivon.



Llegó la hora de subir el Pico Duarte



No todos tenemos las condiciones físicas para subir el Pico Duarte, pero para quienes sí la tienen, ¡llegó la hora de subir! En esta aventura te propones una única meta: subir hasta lo más alto de la cordillera. Gracias a los turoperadores existen diversas excursiones organizadas al Pico Duarte.



¡Vámonos para el Sur!



Muchas veces corriéndole al calor, no pensamos en el sur por ser una zona conocida como árida y calurosa. Sin embargo, en esta parte del país es posible encontrar agradables temperaturas. Por ejemplo, está Bahoruco. Entre sus opciones está subir la Sierra de Bahoruco que tiene bajas temperaturas; explorar el Parque Nacional del Lago Enriquillo o hacer la tan mencionada Ruta del Café. También está San José de Ocoa, que goza de un clima fresco de unos 21 grados Celsius y con un mirador que se ha convertido en una verdadera atracción. Como no está muy lejos de Santo Domingo, una escapada este fin de semana o por un día, viene bien.

El Este también es una buena opción

Si eres más de playas que de montañas, tienes el Este como una opción. La playa Hemingway, en Juan Dolio, y la Dominicus en Bayahíbe, son opciones diferentes para darse un chapuzón. Ten presente que en la playa Hemingway puedes llevar tus sillas, sin embargo, se prohíben las sombrillas, casas de campaña y botellas de vidrio. Entre las mejores horas para disfrutar de un buen ambiente y temperatura es en las primeras horas en la mañana, y si es en la tarde, después de las 3:00.