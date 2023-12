Ex de Anuel AA responde a Amelia Alcántara por insultarla por su piel

Amelia Alcántara protagonizó una nueva polémica luego que, durante una transmisión en vivo, atacara a Melissa Vallecilla. La locutora se expresó en forma denigrante de la ex de Anuel AA por su tono de piel, comparándola despectivamente con «una haitiana» y llamándole «vergüenza para las colombianas».

El comentario de Amelia Alcántara surgió en medio de una disertación sobre la «selectividad» de Anuel AA para sus parejas.

El comentario de Amelia Alcántara sobre la ex de Anuel AA Melissa Vallecilla

A través de su cuenta en Instagram @meli_valle, Melissa Vallecilla emitió una contundente respuesta para Amelia Alcántara.

«No sabía que la belleza se define por el color de piel y que personas por ser de piel morena automáticamente se convierten en personas ‘feas’. Comentarios como esos son categorizados como racistas, xenófobos e ignorantes» sentenció Melissa Vallecilla. «Y para su información, hay muchísimos morenos en Colombia y haitianas hermosas como en cualquier otro país. La inteligencia no pelea con la ignorancia. ¡NO AL RACISMO!».

En otra publicación, la ex de Anuel AA cuestionó a Amelia Alcántara. «Por qué más será que me comparaste con una mujer haitiana y queriéndolo hacer en mala forma? Para un buen entendedor, pocas palabras. Lo único que tengo en común con una mujer haitiana es mi color de piel, bruta racista. Para ser comunicadora te falta bastante. Hablas como si no terminaste la primaria, bruta. Que falta de profesionalismo».

La intervención de Amelia Alcántara contra la ex de Anuel AA fue condenada en las redes sociales, donde los usuarios emitieron fuertes respuestas.

«La palabra haitiana no debe ser un insulto», «Bueno, lo de que Anuel no es selectivo, estamos de acuerdo, pero Amelia no se me para al lado a mí y soy NEGRAAAAAAA a mucha honra!! ¡No entiendo cuando el problema con el color de piel!», «Una campaña para excluir a este fenómeno de las plataformas se necesita con urgencia», «El comentario emitido por Amelia no representa a RD, por cosas así es que piensan lo peor del país y que se “maltrata” a los haitianos por ser negros.. Dios mío» fueron algunos de los comentarios.