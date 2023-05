Experta asegura que lo peor para Shakira está por venir: Piqué atacará

Email it

Mhoni Vidente, una reconocida astróloga y vidente, aseguró que Shakira aún no ha pasado por todo lo peor de la polémica con Gerard Piqué, y dice que «lo peor está por venir» para la cantante colombiana. Además añadió que podría estar sufriendo de «brujería».

Recientemente, habría estado resonando el tema de que Shakira no vivirá sola con sus hijos, sino que también estarán con ella, sus padres, lo que reclamó el ex jugador del F.C. Barcelona, puesto que esto podría dificultar su derecho de visitar a sus hijos.

El motivo de su mudanza a la prestigiosa Isla privada de Fisher Island, en Miami, es el deseo de alejarse de los medios y de los rumores que siguen causando polémica y que podría afectar a Sasha y a Milán.

Pero ahora la vidente cubana radicada en México Mhoni Vidente lanza una desalentadora predicción sobre lo que pasara pronto con Shakira. Asegura que Piqué hará una jugada sucia como una venganza.

«Se vienen cuestiones legales, las peores habidas, Piqué, el papá de sus hijos, y el círculo de ellos demandarán a Shakira para quitarle a los hijos, porque dicen que ella quiere empezar gira y no es lo suficiente mamá para ellos. Qué triste para Shakira», comunico Mhoni en su más reciente aparición en El Heraldo Televisión.

Predice una «jugada sucia» contra Shakira

«Piqué no se va a dejar, se está sacando la espina de las canciones que lanzó la colombiana. Piqué no se había dado cuenta de cuánto iba a extrañar a los niños».

La vidente también añadió que Shakira desafortunadamente estaba sufriendo de una brujería muy fuerte que no la deja en paz, señalando como posibles responsables a sus ex suegros, principalmente a su ex suegra, quien supuestamente estaría «envenenando» la cabeza de su hijo Gerard, para que pelee con todo, la custodia total de sus hijos.