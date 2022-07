Fernando Colunga aclara rumores sobre su sexualidad

Fernando Colunga es uno de los íconos de la televisión latina más grande de todos los tiempos. Su paso por telenovelas como María, la del barrio -a lado de Thalía-, La Usurpadora – con Gaby Spanic- y Mañana es para siempre – compartiendo créditos con Silvia Navarro y Lucero- lo ubican como uno de los máximos exponentes del género.

Sin embargo, las personas siempre se han preguntado por qué el gran galán de melodramas jamás ha hecho públicas sus relaciones sentimentales. Asimismo, el motivo por el cuál no esta casado desde hace mucho tiempo. Esto motiva la versión sobre que tiene una orientación sexual distinta a la heterosexual. Algo que tampoco ha sido confirmado ni desmentido por él.

Y aunque no de forma directa habló sobre su sexualidad, si retomó en una entrevista para Un Nuevo Día el motivo por el que ese tipo de temas siempre se han mantenido en el anonimato.

“A mí me gusta el compromiso. Y el que yo tenga un compromiso, el que yo forme un compromiso con alguien, a veces a lo mejor, todo el mundo espera que aparezca un papel por ahí en una corte y no sabe qué tipo de compromiso hice yo. Lo apruebo (el matrimonio)”, dijo el protagonista de otras grandes producciones como Amor Real, Abrázame muy fuerte y Soy tu dueña.

Las reacciones a lo que piensa fernando colunga

El actor retomó el tema de su anonimato, confirmando una vez más el hecho de que considera que los medios de comunicación de forma frecuente llegan a lucrar con las relaciones personales del medio artístico, siendo algo que no le parece y jamás haría ya que, como lo ha hecho hasta sus actuales 56 años de edad, prefiere separar su vida profesional de la sentimental y privada.

“Me dijeron ‘queremos las exclusivas de tu vida privada’. Dije ‘no, pero si quieren hablar de mi trabajo con mucho gusto’”, reveló Fernando Colunga. Sin revelar qué medios le ofrecieron dinero por hablar de su vida privada.

Las reacciones de inmediato no se han hecho esperar. Su nombre se ha colado entre las tendencias más importantes de México, pues la insistencia de muchas personas porque hable abiertamente sobre su sexualidad y sus parejas ha generado morbo que también ha sido contraatacado por sus fans más fieles.

“Si Fernando quiere o no decir si es gay, hetero, bisexual o lo que sea es muy su problema”. “Justo por reacciones como esas es que muchos artistas que si son LGBT+ no hablan de ello”. “Si él es o no es a nosotros debe valernos, lo que importa es lo que hace en la pantalla chica como desde hace más de dos décadas en Televisa”. “Yo creo que no es gay. Pero se entiende que no quiera tampoco hablar de sus novias porque todos hacen un circo de lo que sea que tenga que ver con él”, escribieron en redes sociales.