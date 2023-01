Filtran imágenes de Bad Bunny besando a otro hombre

El exponente urbano Bad Bunny volverá a coquetear con la actuación en una película que cuenta la historia de un luchador mexicano abiertamente gay.

En las redes sociales se filtraron fotos del artista boricua besando al actor mexicano Gael García Bernal en el filme Cassandro.

De acuerdo al portal IMDB, la película estrenará en algún momento de este año 2023.

El intérprete de “Neverita” se está desarrollando frente las cámaras y la actuación, pues también está confirmado que interpretará al personaje de “El Muerto” de Marvel.

El Muerto estará en las pantallas desde el 12 de enero de 2024, con Bad Bunny como protagonista, una decisión que sorprendió a muchos.

Bad Bunny y el cine LGBT

No es el primer acercamiento de Bad Bunny a la producción cinematográfica con temática LGBT. A comienzos de enero, se anunció que el exponente urbano será el productor de una nueva serie gay basada en el libro They Both Die at the End y que se difundirá vía Netflix.

El «Conejo malo», es uno de los productores ejecutivos que llevarán esta historia a las pantallas de los suscriptores de dicha plataforma de streaming. La historia original es del autor Adam Silvera, reseña Deadline.