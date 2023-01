Netflix prepara una nueva serie gay basada en el libro They Both Die at the End y tiene a bordo a un nombre que muchas personas conocerán hoy en día en la industria del espectáculo, Bad Bunny.

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como el Conejo malo, es uno de los productores ejecutivos que llevarán esta historia a las pantallas de los suscriptores de dicha plataforma de streaming. La historia original es del autor Adam Silvera, reseña Deadline.

Chris Van Dusen, creador de la serie Bridgerton (2020), es quien está a cargo de la adaptación del guion para el episodio piloto. Algo que debemos aclarar es que hasta el momento no se tiene información de quiénes serán los protagonistas de la misma ni cuándo llegará a Netflix.

El libro en el que se inspirará la serie fue publicado en 2017 por HarperTeen. En el mismo podemos conocer a 2 jóvenes: Mateo Torrez y Rufus Emeterio, los cuales son un poco diferentes en personalidades, pero ambos se encuentran en las últimas horas de su vida.

¿Sobre qué trata la historia de They Both Die at the End, la serie gay que producirá Bad Bunny?

La novela plantea un presente distópico donde existe una organización llamada Muerte Súbita, la cual avisa a las personas cuándo es su último día de vida.

Tanto Mateo como Rufus reciben una llamada de Muerte Súbita donde les comunican que ambos morirán en algún punto de las siguientes 24 horas de que recibieron el comunicado. Es a partir de ese momento que los jóvenes se conocen a través de una aplicación llamada Último amigo, donde las personas interactúan con quienes están cerca de fallecer. Es así como inicia la aventura entre estos chicos en They Both Die at the End.

Y sí, muchos podrán ver el título del libro como un gran spoiler, pues la traducción del mismo es «ambos mueren al final». Sin embargo, la magia de esta historia consiste en ver cómo tanto Mateo como Rufus viven sus últimas horas de vida y tienen hasta oportunidad de enamorarse.

Mateo es un chico gay de origen puertorriqueño, mientras que Rufus es un joven bisexual cubano/estadounidense, así que también podremos ver personajes con representación latina en la serie.

Algo interesante es que ya existe una precuela de They Both Die at the End. Se trata de The First to Die at the End, libro también escrito por Adam Silvera. Así que estamos seguros de que, de tener éxito, Netflix dará continuidad a la serie con este material.