Filtran video de Clara Chía celebrando su cumpleaños junto a Piqué

Email it

Clara Chía Martí se ha convertido en una de las personas más buscadas por los paparazzis de Barcelona. Luego de la Music Session #53 de Shakira, el nombre de la joven comenzó a hacerse cada vez más conocido, al punto de que habría comenzado a afectarle tanta exposición.

Lo cierto, es que desde que la empleada de relaciones públicas inició su relación con Gerard Piqué, siempre se ha mostrado como una persona muy reservada, ya que no le gustan las cámaras ni dar declaraciones a los medios.

En ese sentido, la joven de 24 años comenzó a dar aún más intriga sobre su intimidad, ya que los periodistas intentan de todas las maneras posibles averiguar nuevos detalles sobre su vida. Una búsqueda que ha dado origen a decenas de rumores. El último de ellos cuestionando incluso su sexualidad.

Teniendo en cuenta esto, a Clara Chía seguro no le gustará nada ver que se está difundiendo un inédito video de ella en el que supuestamente se encuentra celebrando su cumpleaños.

Así celebraría su cumpleaños Clara Chía

Según trascendió, la empleada de Kosmos habría elegido un exótico destino para festejar el día de su nacimiento junto a Gerard Piqué y ambos viajaron hacia Abu Dabi por este motivo. Sin embargo, previo al viaje, la joven habría sido captada mientras celebraba su cumpleaños junto a sus íntimos.

De esta manera, en el fragmento, se la ve a Chía Martí muy contenta, con una sonrisa en su rostro. Además, parece que la novia de Piqué no se percata de que la graban, por lo que no le gustará nada la filmación, ya que no es muy amiga de las cámaras.

El video lo compartió una de las páginas de fanáticos de la estudiante de relaciones públicas. En el mismo, los seguidores acompañaron el fragmento con el número «24», por lo que todo indica que sería una inédita filmación de su festejo de cumpleaños.