Gerard Piqué estaría tomando acciones legales en contra de Shakira

El ex jugador de fútbol español Gerard Piqué estaría preparando algunas acciones legales en contra de su ex esposa Shakira. Esto después de que la cantante estrenara la canción en dónde le lanza duros dardos a él y a su nueva novia, la joven Clara Chia Martí.

De acuerdo con varios medios periodísticos españoles, Gerard Piqué se estuvo reuniéndo en los últimos dos días con su equipo legal de abogados. Algo que varios interpretan como algún inicio de demandas en contra de Shakira.

La cantante colombiana lanzó junto al productor y compositor Bizarrap la sesión musical Bzrp Music Sessions vol 53. En ella ataca sin tapujos al ex futbolista del Barcelona FC y a Clara Chia Martí. Principalmente haciendo eco de ellos y comparándose con la joven de 23 años, afirmando que ella es muy superior en todo sentido.

«Cambiaste a un Ferrari por un Twingo», «Cambiaste a un Rolex por un Casio», son solo algunas de las frases que utiliza Shakira para atacar a Piqué y minimizar a Clara Chia.

Estas mismas también le han ganado algunas críticas, que afirman que la intérprete colombiana demostró ser una falsa feminista por abrirse a atacar publicamente a otra mujer solo por ardor.

Lo que si es cierto, es que todavía no se tiene certeza si Piqué tomará o no acciones legales en contra de la intérprete de ‘Waka Waka’, pero el haberse reunido recientemente con sus abogados, ha abierto el rumor y la posibilidad de que el deportista esté dispuesto a hacerle frente a su ex de manera legal.