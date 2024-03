Gilberto Santa Rosa regresa a Radio City de Nueva York

ESCUCHA ESTA NOTICIA

EFE – La salsa regresa a la legendaria sala Radio City de Nueva York de la mano de uno de sus principales exponentes, Gilberto Santa Rosa, y su gira ‘Auténtico’, que está llevando con éxito a diversas ciudades de EE.UU. donde ha crecido la población hispana, a los que él considera clave en la propagación de la música latina en este país y Europa, donde también llevará este concierto.

‘Auténtico’ comenzó el año pasado en Puerto Rico, ya visitó algunas ciudades en Latinoamérica y en enero se trasladó a EE.UU. con lleno total en su primera parada en Washington.

De acuerdo con el artista, “emigran con su música” y al establecerse en EE.UU. o Europa, “crean comunidades y esas comunidades afectan positivamente a los nativos del lugar, que se van moviendo detrás de todo el elemento latino.

Lo encuentran exótico, interesante”, afirmó en entrevista con EFE tras viajar a Nueva York para promover su gira. Pero, el ‘Caballero de la salsa’ también señala que ha costado esfuerzo y que en ese sentido ha sido como el Quijote, al haberse aventurado hace algunos años a presentarse en lugares donde asistían unas 150 o 300 personas en salas que podían albergar al vez a 3.000 espectadores.

“Siempre he sido como un Quijote para esas cosas. Cuando se me presentó la oportunidad de ir a lugares como Nashville dije ‘¡Vamos!’. Siempre vi eso como sembrar y dio frutos porque he vuelto a esos lugares (a casa llena)”, comentó el también bolerista , que afirmó estar “emocionado” con esta nueva gira.

“Me encanta hacer giras y la energía que hay en el escenario, con gran cohesión entre sus viejos y nuevos músicos, la hacen diferente” de sus pasados proyectos, dijo, y se mostró complacido además de que el público salga contento porque “le tengo mucho respeto a este oficio y siempre trato de preparar algo interesante” para ellos.

Asegura que pese a la larga carrera en la música aún siente “mariposas en el estómago” previo a cada presentación. “Esas mariposas son el miedo a fallar a la gente que confió en ti y le pasa a todos los artistas”, afirma.

De Nueva York, destaca, que ha sido una plaza donde tuvo que “venir, venir y venir” y ahora es un lugar obligado y donde se ha presentado en los escenarios más importantes Madison Square Garden, Carnegie Hall y el Radio City, tres de los escenarios más emblemáticos de Nueva York.

“Cuando comencé mi carrera era como una reacción automática de que si tenías éxito en Puerto Rico, lo tenías en Nueva York. A mi no me pasó así. Por eso para mi venir a Nueva York y tener éxito tiene un sabor muy especial”, aseguró Santa Rosa, que llevará “Auténtico” a España el 11 de julio con varias presentaciones, y el pistoletazo de salida será el evento “El mundo flamenco saluda a Bob Marley”.