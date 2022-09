¿Harry Styles escupió a Chris Pine en el Festival de Venecia?

Un momento del estreno de la película “Don’t Worry Darling” ha despertado un debate en redes sociales: ¿Escupió o no Harry Styles a Chris Pine?

El 5 de agosto se realizó la premier mundial de la cinta “Don’t Worry Darling” en el Festival de Venecia. Sin embargo, desde antes de su estreno la producción ya había dado mucho de lo que hablar. Desde la mala relación entre su protagonista Florence Pugh y la directora Olivia Wilde o la respuesta de Shia LaBeouf ante su aparente despido del proyecto.

Ahora, Harry Styles y Chris Pine son los protagonistas de una nueva polémica pues supuestamente el cantante habría escupido a su compañero de reparto.

A través de redes sociales se viralizó un video con escasos 10 segundos de duración. El momento sucedió previo a la proyección de la película, en las imágenes se observa a Wilde y Pine sentado en las butacas aplaudiendo, cuando se acerca Styles a quien se le observa hacer un gesto con la boca. Aunque no se ve claramente si el ex integrante de One Directon escupe o no, la reacción del actor de “Star Trek” es la que ha despertado el debate, pues se observa que deja de aplaudir y mira hacia abajo.

#HarryStyles appears to spit on Chris Pine i won't sleep until i know the truth pic.twitter.com/wLXjIHTYgU — JZMaclin (@Mac70J) September 6, 2022

Desde entonces, las redes sociales se han llenado de videos con diversos ángulos y velocidades para debatir la inocencia o culpabilidad del cantante.

Mientras que por otra parte, después del estreno de “Don’t Worry Darling” la primeras reseñas de los críticos señalan que la película no es tan buena a pesar de la gran expectativa que había a su alrededor, destacando solamente la actuación de Florence Pugh.