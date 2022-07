Andrés García ha enfrentado en las últimas semanas graves problemas de salud pues luego de que publicó un nuevo video a su canal de YouTube en el que se mostró en cama, débil y con una sutura en la cabeza, el actor ha compartido mayores detalles sobre las dificultades que padece y cómo está enfrentado la situación.

Sin embargo no todos sus hijos -de sangre o los que él considera por elección- han estado presentes, pues los problemas familiares han mantenido distanciados a algunos de sus descendientes como es el caso de su hija Andrea García, con quien en los últimos días ha vivido una disputa pública pues ella asegura que se debe a “malos entendidos” pero él ahora ha confesado su motivo.

En una reciente entrevista concedida al programa de espectáculos de Telemundo, La Mesa Caliente, el que fuera uno de los más grandes iconos de belleza masculina en México dejó entrever que se apartó de ella porque realizaba cosas “extrañas”, pues tenía amistades que junto a ella se dedicaban a practicar “magia negra y de vudú”, situación que para Andrés García resultó ser el principal motivo por el que durante su difícil estado de salud, al menos ella, no esté presente como su familiar directa.

“Entre mi hija Andrea y yo no hay casi nada, porque ella es muchachada muy extraña y yo ya tenía como 10 años sin saber de ella, aunque de repente desapareció… Y no quería que la vieran, el por qué, no tengo ni idea. Según yo, es por unas amistades que ella tenía que eran medio de magia negra y de vudú”, comenzó a mencionar el actor sobre lo que considera que pudo pasar.

La enfermedad que sufre el hombre de 81 años es derivada no sólo por su alto consumo de alcohol a través de los años, sino también de sustancias prohibidas que terminaron por minar su salud, como lo recordó y reconoció el protagonista de Pedro Navaja en Ventaneando hace unos días. Por lo que también considera que ya no está en edad para “aguantar” o lidiar con ese tipo de cosas.

“Y es que luego les da por cosas extrañas a algunos hijos, pues yo le había comentado, inclusive públicamente, porque me evadía, hasta que ayer me habló, ¿por qué o para qué? No lo sé, pero algo habría de querer, aunque yo ya no estoy de humor para aguantar hijos que proceden de esa manera”, agregó el protagonista de El Cuerpo del Deseo.

Sobre algunos detalles de la llamada que en algún momento también retomó Andrea públicamente, Andrés García detalló:

“Me habló y dijo ‘Hola, hola, ¿Cómo estás?’ Y me dice, ‘¡Ay papi, que quién sabe qué’ y le digo, ‘estoy muy ocupado hija, después te hablo’ y ahí quedó la cosa”, palabras que dejan claro que no hubo ninguna reconciliación entre él y su hija, sin embargo ella dice que sí pero no quiere confrontaciones.

“Podría hacer declaraciones para dar mi versión de los hechos, pero no lo voy a hacer por una cuestión de respeto porque ‘está enfermito’ […] Como hija, yo he hecho todo lo humanamente posible (para acercarse a su padre) y Dios lo sabe”, dijo la hermana de Leonardo y de Andrés García Jr. en Sale El Sol.

Los problemas con sus hijos de sangre parecen no ser los únicos, pues los constantes enfrentamientos con Roberto Palazuelos, a quien consideró uno de ellos, también se han hecho virales desde que aseguró el actor que se acercaba el fin. Sin embargo, no es el único pues recientemente también habló sobre Luis Miguel y la nula comunicación que se ha dado a pesar de estar convaleciente por su vida.

Fuente: Infobae