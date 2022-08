Ivy Queen habla de su estado de salud: Creo que soy la favorita de Dios

La cantante boricua Ivy Queen manifestó que se encuentra bien de salud, al tiempo que se mostró agradecida por el amor que Dios tiene por ella.

“Estoy bien. Gracias a Dios. Dios me tiene demasiado, mucho amor y mucho cariño porque yo creo que soy su favorita y me quiere. He sido una mujer siempre muy abierta con el público, con lo que estoy pasando, con lo que no estoy pasando, pero estoy bien de salud que es lo que importa. Pero lo quise compartir, la gente llegó a sus compulsiones, pero estoy bien gracias a Dios”, manifestó durante una entrevista en el programa Despierta América.

Destacó que es una guerrera que durante su proceso de salud ha sido muy valiente.

“Yo en esta vida soy una aprendiz, no una víctima. Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos. Por favor, siempre que puedan, sean un ángel en la vida de alguien porque usted no sabe cuándo puede necesitar uno en la vida. Gracias a todos por procurar por mí”, señaló.

A finales de mayo se conoció que Ivy Queen está luchando contra una grave enfermedad. Tras el anuncio, hecho por ella misma, los cientos de fans de la «Reina del Reggaeton» mostraron preocupación por la enfermedad de Ivy Queen, llenando las redes de mensajes de apoyo a la pionera femenina del género.

Aunque la cantante no abordó el tema ni dio detalles de la enfermedad que enfrenta, sus fans asumen por los registros que se trataría de una lucha contra algún tipo de cáncer.

Es de recordar que su padre murió de un cáncer de pulmón, en 2016, recuerda Billboard. Su madre también es sobreviviente de cáncer.